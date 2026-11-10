이스라엘 차기 정부 구성 착수…아이젠코트, 연정 협상 본격화

이스라엘 언론들은 중도 성향의 야샤르당을 이끄는 가디 아이젠코트 대표가 지난달 총선 결과에 따라 대통령으로부터 차기 정부 구성 권한을 부여받은 뒤 연정 구성 협상에 착수했다고 보도했습니다.

이스라엘 언론들은 야샤르당 성명을 인용해 아이젠코트 대표가 9일 아비그도르 리버먼 대표가 이끄는 우파 성향 이스라엘 베이테누당과 회동했다고 전했습니다. 리버먼 대표는 과도정부 총리인 베냐민 네타냐후 총리의 퇴진을 목표로 하는 아이젠코트의 정부 구성 시도를 지지하고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 10월 27일 총선을 9일 앞두고 소셜미디어 게시물을 통해 리쿠드당을 이끄는 네타냐후 총리를 공개 지지했습니다.

트럼프 대통령은 당시 게시물에서 자신이 지난 2월 네타냐후 총리와 함께 시작한 이란 테러 정권의 핵무기 프로그램 파괴 작전을 마무리하는 데 있어 네타냐후를 제외한 다른 누구라도 "적임자가 아닌 지도자"가 될 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 8일 기자들에게 아이젠코트와 네타냐후 사이의 차기 정부 주도권 경쟁을 주시하고 있다고 말했습니다.

또 두 경쟁자의 정책 견해가 "유사하다"며, 두 사람 모두 자신의 정책과 대통령직을 적극 지지해 온 인물들이라고 평가했습니다.

야샤르당은 9일 아이젠코트와 리버먼의 회동과 관련해 두 사람이 "4년 임기의 안정적인 정부를 구성할 수 있는 능력에 전적인 확신을 표명했다"고 밝혔습니다.

다만 성명은 두 사람이 어떻게 120석 규모의 크네세트에서 과반인 61석 이상을 확보할 연정을 구성할 것인지는 설명하지 않았습니다.

두 정당과 총리 교체를 추진하는 다른 유대계 중도·좌파 정당들은 이번 총선에서 모두 48석을 얻어 과반 확보에는 실패했습니다.

이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 8일 열린 행사에서 아이젠코트에게 차기 정부 구성을 시도할 권한을 부여했습니다.

헤르조그 대통령은 원내 진출에 성공한 모든 정당 지도자들과의 협의를 거친 결과, 아이젠코트가 정부를 구성할 가능성이 가장 높다고 판단했다고 밝혔습니다.

아이젠코트는 48석을 보유한 반 네타냐후 성향 유대계 정당들뿐 아니라 이번 선거에서 19석을 차지한 두 개의 아랍계 정파로부터도 지지를 확보했습니다.

이로써 그는 모두 67석을 가진 정당들의 지지를 등에 업고 정부 구성에 나서게 됐습니다.

크네세트 내 아랍계 정파들은 소수 민족인 이스라엘계 아랍인의 권리와 의무, 그리고 이스라엘의 아랍 이슬람주의 테러단체 대응 문제를 둘러싼 이견 때문에 유대계 정당이 주도하는 연립정부에 참여한 사례가 거의 없었습니다.

지난달 선거에서 당선된 두 아랍계 정파는 네타냐후 체제를 끝내기 위해 아이젠코트를 지지했다고 밝혔습니다.

아이젠코트에게는 우선 4주간 정부를 구성할 시간이 주어지며, 필요할 경우 대통령에게 추가로 2주를 요청할 수 있습니다.

아이젠코트가 실패하면 헤르조그 대통령은 다른 정당 지도자에게 다시 4주간의 정부 구성 권한을 부여할 수 있습니다.

두 번째 후보마저 실패할 경우 크네세트는 3주 안에 다수결로 차기 정부를 이끌 의원을 선출해야 합니다.

의회가 이마저도 해내지 못하면 이스라엘은 다시 총선을 실시해야 하며, 그때까지 네타냐후는 과도정부 총리직을 유지할 수 있습니다.

아이젠코트는 8일 정부 구성 권한을 수락하는 연설에서 "나는 국가비상연정 구성을 이끌 것이다. 창의적이고도 기존 관행을 벗어난 정치적 해법이 필요하다"고 말했습니다.

이어 "이스라엘은 시간을 끌거나 끝없는 선거를 반복할 여유가 없다"고 강조했습니다.

아이젠코트는 자신이 직면한 어려움을 인정하며 "우리는 아마도 건국 이후 가장 복잡한 정치 상황에 놓여 있다"며 "누구도 자신이 했던 약속을 모두 지킬 수는 없을 것이며 우리 모두가 타협해야 할 것"이라고 말했습니다.

네타냐후 총리는 9일 소셜미디어에 올린 영상에서 아이젠코트의 정부 구성 권한 부여에 대한 입장을 밝혔습니다.

그는 '거국연정' 구성에는 열려 있지만 총리는 자신이 맡아야 한다고 말했습니다.

또 리쿠드당이 이번 총선에서 27석을 얻어 야샤르당보다 6석 많은 원내 제1당이 된 만큼 차기 정부 역시 리쿠드당이 이끌어야 한다고 주장했습니다.

네타냐후는 자신이 구상하는 거국연정에는 기존 연정 파트너였던 초민족주의 정당들과 초정통파 유대교 정당들도 포함돼야 한다고 밝혔습니다.

이들 정당은 이번 선거에서 모두 53석을 확보해 아이젠코트가 이끄는 '정권교체 진영'보다 많은 의석을 얻었지만, 역시 과반에는 미치지 못했습니다.

VOA 뉴스