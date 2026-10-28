이스라엘 총선 선거 투표 마감…높은 투표율 보여

이스라엘 총선 투표율이 77%를 넘어서며 1999년 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 하지만 출구 조사에서는 베냐민 네타냐후 총리와 주요 야권 경쟁자인 가디 아이젠코트 전 군 참모총장 어느 쪽도 차기 정부 구성을 위한 명확한 길을 확보하지 못한 것으로 나타났습니다.

이스라엘에서 27일 실시된 총선에 유권자들이 대거 참여한 가운데, 현지 언론이 발표한 출구 조사에서는 베냐민 네타냐후 총리와 주요 경쟁자인 가디 아이젠코트 전 이스라엘군 참모총장 모두 차기 정부를 구성할 뚜렷한 길을 확보하지 못한 것으로 나타났습니다.

현지 시각 오후 10시 투표소가 문을 닫은 현재, 이스라엘 중앙선거관리위원회가 집계한 투표율은 77.73%였습니다. 이는 2022년 선거의 투표율 70.6%를 웃도는 수치로, 1999년 이후 가장 높은 투표율입니다. 오후 10시까지 투표소에 도착했지만 아직 투표를 마치지 못한 유권자들도 최종 집계에 포함되기 때문에 실제 투표율은 더 높아질 전망입니다.

투표소가 문을 닫은 지 한 시간이 지난 시점에도 공식 개표 결과는 발표되지 않았습니다. 이스라엘 언론은 실제 개표 결과를 토대로 각 정당이 확보할 의석수를 전망하고 이를 조정하는 것이 일반적이며, 개표는 30일까지 마무리될 것으로 예상됩니다.

네타냐후 총리가 이스라엘의 적대 세력을 상대로 군사작전을 이어가고 있는 가운데, 이번 선거에서 유권자들은 이스라엘에서 가장 오랫동안 총리를 지낸 네타냐후 총리가 계속 집권하게 할지, 아니면 아이젠코트 전 참모총장에게 총리직을 맡길지를 결정할 의회를 선출하게 됩니다.

이스라엘 언론은 이번 투표가 중대한 사건이나 사고 없이 진행됐다고 보도했습니다.

네타냐후 총리는 27일 오전 수도 예루살렘의 한 학교에서 투표하고, 이번 선거를 “운명적인 순간”이라고 표현했습니다. 네타냐후 총리는 “무엇이 걸려 있는지 우리는 알고 있다”라며 “구체적으로 말할 수 없어서 올바르게 투표하라고만 말하겠다”라고 덧붙였습니다.

네타냐후 이스라엘 총리는 이번 선거를 자신이 이끄는 보수 성향 리쿠드당의 우파 민족주의 연립 세력과 야권 연합 가운데 하나를 선택하는 것으로 규정했습니다. 네타냐후 총리는 야권 연합이 이란의 핵무기 개발을 막거나 이스라엘 안보를 위협하는 팔레스타인 국가 수립을 저지하기에는 너무 약할 것이라고 말했습니다.

네타냐후 총리는 재집권할 경우 앞으로 2년 동안 도널드 트럼프 미국 대통령과 협력해 이란의 핵 프로그램을 제거하는 “임무를 완수하겠다”라고 약속했습니다. 네타냐후 총리는 지난 2월 28일 트럼프 대통령과 함께 이란 정권을 겨냥한 군사작전에 나섰습니다. 4월 휴전으로 주요 전투가 끝날 때까지 미군과 이스라엘군은 이란의 핵무기 개발 관련 시설과 그 밖의 위협적인 역량에 심각한 타격을 입혔습니다.

트럼프 대통령은 지난 10월 18일 소셜미디어 게시물을 통해 네타냐후 총리에 대한 지지를 나타내고, 이란 지도자들이 “신속하게 태도를 바꾸지 않는다면, 네타냐후와 나는 곧 임무를 끝낼 것”이라고 밝혔습니다.

중도 성향 야당인 야샤르당을 이끄는 아이젠코트 전 참모총장은 선거일을 맞아 가자지구 인근의 이스라엘 지역사회들을 방문하는 것으로 일정을 시작했습니다. 이들 지역사회는 2023년 10월 7일 하마스 테러범들이 팔레스타인 영토에서 이스라엘로 침투했을 당시 큰 피해를 보았습니다. 당시 공격으로 시작된 이스라엘의 반격 과정에서 아이젠코트 후보의 아들은 2023년 12월 숨졌습니다.

아이젠코트 전 참모총장은 하마스의 기습 공격을 가능하게 한 안보 실패에 대해 네타냐후 정부가 책임을 회피하고 있다고 거듭 비판했습니다. “대참사가 발생한 지 3년이 지났지만, 그들은 여전히 책임을 회피하고 있다”라며 “나는 가자지구 인근 지역사회를 복구하고 재건하며, 이스라엘을 치유와 변화의 새로운 길로 이끌겠다”라고 말했습니다.

아이젠코트 후보는 자신이 이끄는 정당이 차기 다수 연립정부를 주도하게 되면 10월 7일 안보 실패를 조사하기 위한 국가 조사위원회를 출범시키겠다고 약속했습니다. 네타냐후 총리는 이러한 위원회 설치에 반대해 왔습니다. 법에 따라 위원회 위원은 이츠하크 아미트 대법원장이 임명하게 돼 있는데, 네타냐후 정부는 사법부가 권한을 지나치게 확대하고 있다고 비판해 왔습니다. 네타냐후 총리는 이런 이유로 조사위원회가 국민의 신뢰를 얻기 어려울 것이라고 주장해 왔습니다.

이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 크네세트(이스라엘 의회)에 있는 중앙선거관리위원회 사무실을 방문해 27일 이번 선거의 유권자 규모가 730만 명이라고 밝혔습니다.

헤르초그 대통령은 “오늘 밤과 앞으로 며칠 동안 선거 결과가 나오기를 기대한다”라며 “이후 모든 결과가 공식 발표되면 당선된 정당들이 선거와 정치 절차의 다음 단계를 위해 나를 찾아올 것”이라고 말했습니다.

27일 선거의 공식 결과가 발표된 뒤 일주일 이내에 헤르초그 대통령은 각 정당과 협의를 마치고, 정당 지도자 가운데 한 명에게 과반 의석을 확보한 연립정부 구성 임무를 맡겨야 합니다.

지명된 지도자는 6주 동안 연정 구성을 마칠 수 있으며, 만약 이 기간 구성을 마무리하지 못하면, 대통령은 다른 정당 지도자에게 4주 동안 정부 구성 권한을 부여할 수 있습니다.

만약 두 번째 지명자도 실패하면, 의회는 과반수 표결을 통해 3주 동안 정부 구성 담당자를 지명할 수 있으며, 만약 이 지명자마저 2주 안에 정부 구성에 실패하면 반드시 새 선거를 실시해야 합니다. 이 경우, 네타냐후 총리는 차기 선거가 열릴 때까지 총리직을 유지하고, 현 정부는 과도정부 역할을 하게 됩니다.

VOA 뉴스