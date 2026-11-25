최근 북한 유조선들의 해상 움직임이 활발해진 것으로 나타났습니다. 공해상과 중국 영해에서 12척의 북한 유조선이 항해 기록을 남겼는데, 이중에는 유엔과 미국의 제재를 받는 선박들도 포함됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린트래픽(MarineTraffic)에 따르면, 지난 일주일 동안 공해상 또는 중국 영해에서 위치 신호를 보낸 북한 유조선은 모두 12척입니다.

이 가운데 4척은 유엔 안보리 제재 대상 선박입니다.

과거 안산1호라는 이름으로 운항했던 은파3호를 비롯해 삼정2호와 성원2호, 봄산3호가 여기에 포함됩니다.

이들 선박은 제재 대상임에도 해상에서 위치 신호를 보내며 운항하는 모습이 확인됐습니다.

최근 항적을 보면 삼정2호는 북한 남포를 출발해 중국 방향으로 서해를 남하하는 모습이 포착됐습니다. 반면 봄산3호는 서해 해상에서 북쪽으로 이동하는 항적을 남겼습니다.

나머지 두 선박은 대한해협을 통과하는 과정에서 위치 신호가 확인됐습니다.

미국의 독자 제재를 받는 유조선도 운항을 이어가고 있습니다.

금룡3호와 동백호는 과거 다른 이름으로 운항할 당시 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 명단에 올랐었고, 금진강2호는 과거 대북제재 위반 활동에 연루된 선박으로 지적된 바 있습니다.

중국 인근 해역에서 항적을 남긴 선박들도 있습니다.

특히 련풍호와 칠레호, 청룡산호, 금진강2호 등 일부 선박은 중국 동부 해안의 닝보-저우산 인근 해역에서 포착됐습니다.

이 일대는 과거 북한 선박들의 불법 유류 환적이 이뤄진 장소로 여러 차례 지목돼 왔습니다.

앞서 유엔 대북제재 전문가패널을 역임했던 닐 와츠 전 위원은 이 해역을 북한 선박들의 불법 선박 간 환적과 연관된 지역으로 설명하면서, 선박들이 항구에 들어가지 않고 해상에서 화물을 옮기는 방식으로 제재를 회피할 가능성을 제기했습니다.

이 해역에서 발견된 청룡산호는 국제해사기구(IMO)의 고유 번호 대신 해상이동업무식별번호(MMSI)만을 공개한 상태입니다. 선박 건조 시점부터 부여되는 IMO 번호와 달리 MMSI는 각국 해사기구에 의해 변경될 수 있습니다.

최근 북한의 중국산 연료 수입이 늘어난 점도 주목됩니다.

VOA는 최근 중국 해관총서의 무역 세부자료를 분석해 북한이 올해 8월부터 10월까지 중국에서 자동차와 항공용 가솔린 약 329t을 수입했다고 전한 바 있습니다.

해당 품목의 수입은 3개월 연속 확인됐으며, 항공용 등유도 올해 들어 수입 기록이 다시 나타났습니다.

다만 중국 해관총서의 통계는 공식적인 수출입 신고를 바탕으로 한 것으로, 선박 간 환적 등 제재를 회피한 밀수 방식으로 북한에 반입되는 석유제품은 포함되지 않았을 것으로 보입니다.

이번에 포착된 유조선들의 움직임이 이처럼 공식적인 거래에 따른 것인지, 아니면 별도의 해상 유류 운송이나 환적 활동과 관련된 것인지는 확인되지 않았습니다.

2017년 북한의 핵탄두 탑재가 가능한 대륙간탄도미사일 ICBM시험 발사에 대응해 유엔 안보리가 만장일치로 내린 결의 2397호는 북한에 대한 정제유 공급량을 연간 50만 배럴로 제한하고 있습니다.

중국은 유엔 안보리 대북제재위원회에 매 3개월마다 북한에 공급한 정제유 총량을 보고하고 있습니다. 그러나 이전까지 중국이 제출한 보고에는 실제 연료로 사용되는 제품보다 아스팔트 제조에 쓰이는 역청이나 윤활유 등 비연료성 석유제품이 주로 포함돼 왔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.