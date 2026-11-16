라진항서 대형 선박 잇단 포착...북러 해상 물류 지속 정황

북한 라진항의 러시아 전용 석탄 부두에서 대형 선박이 잇따라 포착되고 있습니다. 최근 두 달 새 모두 6차례 선박이 포착되면서 이곳에서의 선박 출입이 꾸준히 이어지고 있는 것으로 파악됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

북한 라진항의 러시아 전용 부두에서 대형 선박이 정박해 있는 모습이 포착됐습니다.

민간 상업위성 서비스 ‘플래닛 랩스(Planet Labs)’가 지난 12일 촬영한 위성사진을 보면 길이 약 190m의 선박이 라진항에 정박해 있습니다.

선박의 적재함 5개는 모두 열려 있으며, 적재함 내부와 바로 앞 부두에는 석탄으로 추정되는 검은색 물체가 가득 쌓여 있습니다.

이번에 선박이 포착된 곳은 라진항 남쪽의 러시아 전용 부두입니다. 러시아는 과거 이곳을 자국산 석탄을 제3국으로 수출하는 경로로 활용해 왔습니다.

이 부두에서는 올해 들어 대형 선박의 출현이 반복되고 있습니다.

VOA가 위성사진들을 분석한 결과, 지난 5월 선박이 확인된 이후 9월 15일과 16일, 10월 1일과 2일, 그리고 10월 21일에도 대형 선박이 포착됐습니다. 이번 11월 12일 관측까지 포함하면 최근 2개월 동안 확인된 주요 선박 출현 사례는 모두 6차례입니다.

유엔 안보리 대북 제재는 북한산 석탄의 해외 수출을 금지하고 있지만, 러시아산 석탄을 이 부두를 통해 운송하는 경우에는 예외가 인정됩니다. 따라서 이번에 확인된 물체가 석탄이고 러시아산으로 확인된다면, 선적 자체가 대북 제재 위반을 의미하지는 않습니다.



다만 이 같은 선박 출현은 북한과 러시아 간 경제·물류 협력이 강화되는 신호로 해석될 수 있습니다.

이 부두 바로 옆에 있는 북한 전용 부두에서도 주목할 만한 움직임이 관측됐습니다.

이곳은 미국 정부가 지난 2023년 북한과 러시아 간 군수물자 거래가 이뤄진 장소로 지목했던 부두입니다. 당시 미국 정부는 위성사진을 공개하며 북한에서 러시아로 군사 장비와 탄약 등이 담긴 컨테이너가 운송됐다고 밝혔습니다.

최근 위성사진에서도 이 부두 야적장에 컨테이너로 보이는 물체들이 쌓여 있는 모습이 확인됐습니다. 해당 물체들은 과거 미국 정부가 공개했던 컨테이너들과 외형상 유사합니다.

라진항의 두 부두에서 선박과 컨테이너 움직임이 반복적으로 확인되면서, 북러 간 해상 물류 활동이 어떤 형태로 이어지고 있는지 주목됩니다.

북한 동북부에 위치한 라진항은 러시아 국경에서 약 22km 떨어져 있어 북러 간 해상 물류의 주요 거점으로 주목받아 왔습니다.

한국은 박근혜 정부시절인 지난 2013년 러시아산 광물을 북한 라진항을 거쳐 한국으로 운송하는 ‘라진-하산 프로젝트’를 추진해 실제로 세차례 시범 운송까지 했었지만, 이 사업은 2016년 북한의 4차 핵실험 이후 한국 정부가 독자 대북 제재를 시행하면서 중단됐습니다.

이후 러시아는 중국과 베트남 등 다른 시장으로 수출 경로를 모색해 왔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.