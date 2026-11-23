북한 선적 화물선 송도3호가 러시아 극동 연해주의 나홋카항에서 포착됐습니다.

선박 위치 추적 사이트 마린트래픽(MarineTraffic)의 지도에는 송도3호가 24일 현재 나홋카항 앞바다에 정박해 있는 것으로 나타났습니다. 다만 항구에 접안하지는 않은 채 해상에서 대기 중인 상태를 유지하고 있습니다.

앞서 지난 11일에는 북한 선적 화물선 희망호와 태자봉호, 태해호 등 3척이 같은 항구에서 동시에 발견됐습니다. 이에 따라 최근 나홋카항에서 확인된 북한 화물선은 모두 4척으로 늘었습니다.

송도3호는 과거 중국 선적을 달고 운항하던 중고 화물선으로 최근 북한 깃발을 달고 운항을 시작했습니다.

앞서 VOA는 지난 10월 북한이 중국에서 운항하던 중고 화물선 2척을 자국 선박으로 등록한 사실을 보도했는데, 이중 한 척이 송도3호입니다.

당시 국제해사기구(IMO) 자료에 따르면 송도3호는 이전까지 '통순다88(TONG SHUN DA 88)'이라는 이름으로 중국 선적을 달고 운항했습니다. 그러다 최근 IMO 자료에 북한 선적 선박으로 등록되면서, 북한 깃발을 단 시점을 2023년이라고 보고했습니다.

최근 북한 선박들의 러시아 항구 기항이 잇따르고 있다는 사실은 주목됩니다.

앞서 VOA는 지난 12일 북한 화물선 3척이 나홋카항에서 포착된 사실을 보도하면서, 이 가운데 희망호와 태해호는 과거 북한산 석탄 수출 의혹과 관련해 미국 재무부 자료에 이름이 오른 선박들이라고 전했습니다.

나홋카항은 과거 북한산 석탄의 환적과 원산지 세탁에 이용된 곳으로 지목된 항구입니다.

이처럼 최근 북한 화물선들이 잇따라 러시아 극동 항구에서 확인되면서 양측 간 해상 물류 이동 동향에 관심이 쏠립니다.

다만 송도3호가 나홋카항에서 구체적으로 어떤 활동을 하고 있는지, 무엇을 싣거나 내렸는지는 현재로서는 확인되지 않았습니다.

VOA 뉴스