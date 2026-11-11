북한 화물선 3척, 러시아 나홋카항서 포착…2척은 과거 석탄 수출 의혹

북한 화물선 3척이 러시아 극동 나홋카항에서 동시에 포착됐습니다. 이 가운데 2척은 과거 북한산 석탄 수출 의혹으로 미국 재무부 자료에 이름이 오른 선박들입니다. 함지하 기자가 보도합니다.

북한 선박 3척이 러시아 극동 연해주의 나홋카항에서 위치 신호를 발신했습니다.

선박 위치 추적 서비스 ‘마린트래픽(MarineTraffic)’에 따르면, 북한 선적 화물선 희망호와 태자봉호, 태해호가 11일 현재 나홋카항 일대에 머물고 있습니다.

이 가운데 태자봉호와 태해호는 항구에 접안한 상태로 표시됐고, 희망호는 항구 인근 해상에 정박한 것으로 나타났습니다. 이들 선박이 포착된 곳은 나홋카항의 석탄 선적 시설 주변입니다.

북한 선박들은 중국 항구로 공식 운항할 때를 제외하곤 선박자동식별장치(AIS)를 끄거나 위치 신호를 제한적으로 발신하는 경우가 대부분입니다. 이런 상황에서 북한 화물선 3척이 러시아 항구에서 동시에 위치를 드러낸 점이 흥미롭습니다.

북한 선박들의 나홋카항 기항이 주목되는 또 다른 이유는 이 항구가 과거 북한산 석탄의 환적 거점으로 이용됐기 때문입니다.

실제로 나홋카항은 과거 북한산 석탄의 환적과 원산지 세탁에 이용된 곳으로 지목된 바 있습니다.

지금은 활동이 종료된 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가패널은 지난 2018년 북한산 석탄이 러시아 나홋카항과 사할린의 홀름스크항으로 운송된 뒤 다른 선박에 옮겨 실려 한국 등으로 운송됐다고 지적한 바 있습니다.

또 2019년에는 나홋카항에서 석탄 약 3천t을 선적해 한국 포항으로 향한 토고 선적 선박이 실제로는 북한산 석탄을 운송한 것으로 드러나 논란이 됐습니다.

당시 북한산 석탄을 거래한 업체들은 석탄을 러시아로 반입한 뒤 원산지를 러시아산으로 바꿔 제3국에 수출하는 방식으로 대북제재를 회피한 것으로 조사됐습니다.

이번에 나홋카항에서 포착된 선박 가운데 희망호와 태해호도 과거 북한산 석탄 수출 의혹과 관련된 이력이 있습니다.

앞서 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 2019년 북한산 석탄을 수출한 것으로 의심한 것으로 파악되는 선박 목록을 공개했는데, 해당 자료에는 두 선박이 과거에 이용하던 이름이 포함돼 있습니다.

북한과 러시아의 관계가 한층 긴밀해진 상황에서 이뤄진 이번 선박들의 러시아 항구 기항도 주목되는 부분입니다.

북한과 러시아는 2024년 6월 평양에서 정상회담을 열고 포괄적인 전략적 동반자 관계 조약을 체결했습니다. 이후 우크라이나 전쟁을 계기로 군사 협력을 확대했으며, 양국 간 경제·물류 교류도 꾸준히 관심을 모으고 있습니다.

이후 북한 선박들이 러시아 극동 항구에서 포착되는 사례가 이어지기도 했습니다.

특히 우크라이나 전쟁 발발 이후인 지난 2024년에는 유엔 대북제재 대상 선박을 포함한 북한 유조선들이 러시아 극동 항구에 기항했습니다.

당시 미국 정부는 북한이 러시아에서 불법으로 정제유를 공급받아 유엔 안보리가 정한 북한의 연간 정제유 수입 상한선 50만 배럴을 초과했다고 지적했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.