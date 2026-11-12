북한 남포항에 올해 대형 선박 61척 출입… 석탄 불법 수출 여부 주목

북한의 최대 석탄 취급 항구인 남포항에 올해 들어 대형 선박 61척이 드나든 것으로 나타났습니다. 약 5일에 한 척꼴로 선박 출입이 이어지고 있는 건데, 수출이 금지된 북한산 석탄의 외부 반출이 계속되고 있는 것은 아닌지 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다.

북한의 최대 석탄 취급 항구인 남포항에서 올해 들어 대형 선박들의 출입이 지속되고 있습니다.

VOA가 ‘플래닛 랩스(Planet Labs)’ 위성사진을 분석한 결과, 올해 1월 1일부터 11월 11일까지 남포항에 출입한 길이 100m 이상의 대형 선박은 모두 61척으로 집계됐습니다.

앞서 올해 6월 2일까지 30척이 확인된 데 이어, 이후 11월 11일까지 약 5개월 동안에도 31척이 추가로 포착된 것입니다.

전체 관측 기간을 기준으로 하면 약 5일에 한 척꼴로 대형 선박이 남포항을 드나든 셈입니다.

구름 등으로 위성 관측이 제한된 날도 있는 만큼 실제 선박 출입 규모는 집계된 수치보다 클 가능성도 있습니다.

최근 위성사진에서도 선박들의 움직임이 확인됩니다.

지난 6일 촬영된 위성사진에는 길이 168m와 140m의 대형 선박 2척이 남포항에 정박해 있는 모습이 포착됐습니다. 두 선박은 각각 4개와 3개의 적재함을 열어 놓은 상태였으며, 적재함 안에는 석탄으로 추정되는 검은색 물체가 가득 들어 있었습니다.

닷새 뒤인 11일 촬영된 위성사진에서는 길이가 서로 다른 선박 3척이 항구에 들어와 있는 모습이 확인됐습니다. 불과 닷새 사이에도 선박의 출입과 정박 상황에 변화가 나타난 것입니다.

남포항은 북한의 대표적인 석탄 선적지로, 북한이 해외로 석탄을 반출하는 주요 항구로 알려져 있습니다.

일례로 미국 정부는 2018년 석탄을 실은 북한 선박 ‘와이즈 어네스트’호를 인도네시아에서 억류하고 이듬해 몰수한 바 있는데, 이후 해당 석탄의 선적지가 북한 남포항이라는 사실이 드러나기도 했습니다.

북한은 2017년 유엔 안보리가 채택한 결의 2371호에 따라 석탄을 포함한 모든 광물의 수출이 금지됐습니다.

물론 석탄 항구에 선박이 드나든 사실만으로 이들이 실제 북한산 석탄을 해외로 반출했다고 단정할 수는 없습니다. 하지만 국제사회가 수출을 금지한 석탄을 취급하는 항구에서 대형 선박들의 출입이 꾸준히 이어지고 있다는 점은 주목됩니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.