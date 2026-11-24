미국의 공화·민주 양당 의원들이 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 복귀 결정을 비판하며 국가 안보 우려를 제기했습니다. 의원들은 또한 중국 군사 분야에 대한 엔비디아 제품 불법 유출 의혹 등을 조사하기 위해 황 CEO의 의회 증언을 요구하고 있습니다.



미국 양당 소속 의원들이 23일 젠슨 황을 최고경영자로 복귀시키기로 한 엔비디아의 결정을 비판하면서, 이 기술 기업의 국가 안보 확증에 의문을 제기하고 의회 증언을 요구하고 있습니다.

앞서 캘리포니아에 본사를 둔 엔비디아는 지난 23일 “미국 정부 고위급 인사들로부터 의견을 전달받았다”며 황 CEO의 복귀가 “국가 안보에 어떠한 위험도 초래하지 않는다”고 밝혔습니다.

하지만 하원 3개 위원회의 공화당 소속 위원장들인 존 물레나르, 릭 크로퍼드, 브라이언 마스트 의원은 공동 성명을 통해 우려가 여전히 해소되지 않았다고 밝혔습니다.

해당 의원들은 “엔비디아 이사회의 간단한 내부 조사와 젠슨 황의 복귀 결정이 국가 안보 위협과 반드시 규명해야 할 의문들을 없애주는 것은 아니”라고 밝혔습니다.

의원들은 또한 젠슨 황 CEO와 회사의 수석부사장인 팀 테터 법률 고문 겸 이사가 예정대로 12월 1일과 2일 각각 비공개 녹취 증언에 출석하기로 확인했다고 밝혔습니다.

의원들은 성명에서 엔비디아 제품의 밀수 의혹과 해당 제품들이 중국 군사적 목적으로 전용됐다는 의혹, 그리고 중국의 초지능 SI(인공지능 AI로도 알려짐) 역량 발전에 기여한 역할에 대한 조사를 계속하겠다는 입장을 밝혔습니다.

황 CEO의 복귀는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 앨리스 황이라는 여성과의 관계에 관한 보도들 속에서 이달 초 황 CEO가 사임한 뒤 이어졌습니다.

도널드 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜에 올린 글에서, 황 CEO의 복귀 결정을 환영하며, 복귀가 엔비디아와 미국 경제에 중요하다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 “미국 정부는 젠슨의 엔비디아 복귀가 국가 안보에 어떤 위험을 초래한다고 믿을 이유가 없다”고 덧붙였습니다.

또한 기술업계 억만장자인 일론 머스크 테슬라 CEO도 지난 23일 황 CEO의 복귀를 환영하며 “잘못된 결정이 바로잡혔다”고 밝혔습니다.

앞서 머스크 CEO는 지난 21일 엑스에 올린 글에서도 황 CEO가 없었다면 엔비디아가 “중대한” 거래들을 놓치게 될 것이라고 말하기도 했습니다.

의회 반응

민주당 소속 엘리자베스 워런 상원의원은 황 CEO의 복귀를 “무모”하다고 비판했습니다.

워런 의원은 엑스에 올린 글에서 “트럼프 행정부는 황 CEO의 복귀를 지지하기 위해 어떤 ‘의견’이 전달됐으며, 어떤 고위 당국자들이 이를 전달했는지 설명해야 한다”고 밝혔습니다.

공화당 소속 존 코닌 상원의원도 엔비디아의 보증에 의문을 제기하며 “국가 안보에 위험이 없다고? 무엇을 근거로 한 건가?”라고 엑스에 적었습니다.

공화당 소속 피트 리케츠 상원의원은 황 CEO의 “행동이 복귀에 걸맞지 않다”고 밝혔습니다.

리케츠 의원은 또 “황 CEO 자신의 이사회도 황 CEO의 행동에 ‘솔직함’이 결여됐고 평가했다”면서 “나는 상장기업 이사회에서 활동한 경험이 있다. 황 CEO 행동은 복귀를 정당화하지 않는다”고 썼습니다.

공화당 소속 돈 베이컨 하원의원도 황 CEO를 최고경영자로 복귀시킨 엔비디아의 결정에 의문을 제기했습니다.

베이컨 의원은 페이스북을 통해 “젠슨 황은 중국 스파이에게 약점을 잡히고 이용당했다”고 밝히고 “엔비디아는 황 없이 앞으로 나아갔어야 했다”고 밝혔습니다.

조사는 계속

황 CEO가 복귀했지만, 엔비디아는 황 CEO가 외국 정보기관의 작전 대상이 됐다는 보도를 조사하는 독립 위원회가 활동을 계속할 것이라고 밝혔습니다.

위원회는 독립적인 법률 자문을 선임했고, 황 CEO는 조사에 전적으로 협조하겠다고 약속했습니다.

엔비디아는 성명을 통해 진행 중인 정부 조사에도 협조하겠다면서, “엔비디아는 진행 중인 정부 조사와 질의에 계속 협조할 것”이라고 밝혔습니다.

엔비디아는 또 무역 규정 준수와 국가 안보 위험을 감독하기 위해 새로 설립한 국가안보·수출통제위원회가 관련 업무를 맡게 될 것이라고 밝혔습니다.

회사는 전사적인 규정 준수를 강화하기 위해 최고준법감시책임자를 임명할 계획이며, 진행 중인 정부 조사에도 계속 협조할 방침입니다.

회사 측 성명에 따르면 황 CEO의 사임 이후 임시 최고경영자를 맡았던 콜레트 크레스는 최고재무책임자직을 계속 수행하며, 하비 존스도 이사회 의장직을 유지합니다.

메가스피드, 블랙리스트 올라

한편 미국 상무부는 지난 23일 싱가포르에 본사를 둔 엔비디아 협력업체 메가스피드를 무역 블랙리스트에 추가했습니다. 미국 의원들과 트럼프 행정부 당국자들의 비판에 이어진 조치입니다.

미국 의원들과 언론 보도에 따르면, 미국 정보 당국자들은 클라우드 컴퓨팅 기업의 전 임원인 앨리스 황이 중국 정보기관과 연계돼 있을 가능성을 의심하고 있습니다. 앨리스 황은 여러 차례 혼외 관계를 가졌다고 인정한 엔비디아 CEO와 연관된 인물로 보도됐습니다.

회사는 또한 첨단 엔비디아 칩들을 중국으로 빼돌린 혐의도 받고 있습니다. 이는 미국의 수출통제 규정 위반에 해당합니다.

싱가포르는 24일 이 회사를 조사하기 위해 미국과 협력하기로 했습니다.

로런스 웡 싱가포르 총리는 24일 공식 방문 중인 호주 캔버라에서 열린 기자회견에서 “우리 법을 위반한 기업이 적발된다면 우리는 분명히 매우 단호한 법 집행 조치를 취할 것”이라고 밝혔습니다.

웡 총리는 “바로 그런 이유로 우리가 메가스피드에 대한 조사를 진행하고 있는 것”이라고 말했습니다.

웡 총리는 양국에서 조사가 진행 중이며, 싱가포르는 이 문제와 관련해 미국 당국과 계속 논의하고 있다고 밝혔습니다.

엔비디아의 첨단 반도체는 초지능 시스템과 데이터센터에 널리 사용되고 있지만, 미국의 민감한 기술을 보호하기 위한 수출 제한 조치로 중국에 대한 판매는 여전히 제한되고 있습니다.

VOA 뉴스