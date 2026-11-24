미국 상무부가 23일 중국 알리바바그룹의 싱가포르 자회사 에이펙스와 최근 논란의 중심에 선 메가스피드 인터내셔널 등 동남아시아 기업 7곳을 수출통제 명단에 추가한다고 발표했습니다. 싱가포르에 본사를 둔 메가스피드는 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 관련해 최근 집중적인 관심을 받아온 기업입니다.

미 상무부 산업안보국(BIS)은 연방 관보를 통해 이들 기업이 미국의 첨단 컴퓨팅 제품을 허가받지 않은 최종 사용자에게 이전하거나, 승인되지 않은 용도로 사용하도록 이전하는 데 관여했거나 관여할 상당한 위험이 있다며 수출통제 명단에 추가한다고 밝혔습니다. 이번 조치는 25일부터 발효됩니다.

수출통제 명단에 오른 기업에 미국 수출관리규정(EAR)의 적용을 받는 품목을 수출하려면 별도의 허가를 받아야 하며, 허가 신청에는 원칙적으로 거부 방침이 적용됩니다.

미국이 이 명단에 기업을 추가한 것은 지난해 10월 이후 처음입니다. 이번 조치로 해당 기업들은 미국 정부의 승인 없이 첨단 초지능(SI. 일반적으로 인공지능, AI로도 불림) 반도체 등 미국 기술에 접근하는 데 제한을 받게 됩니다.

산업안보국은 구체적이고 명시할 수 있는 사실을 근거로 미국의 국가안보 또는 외교정책상 이익에 반하는 활동에 관여했거나 관여하고 있는 경우, 또는 그러한 활동에 관여할 상당한 위험이 있다고 판단할 합리적인 근거가 있을 경우 해당 기업이나 기관을 수출통제 명단에 추가한다고 설명했습니다.

에이펙스와 메가스피드

이번 수출통제 명단에 추가된 7개 기업은 싱가포르와 말레이시아, 태국에 소재하고 있습니다. 싱가포르에서는 메가스피드 인터내셔널과 스위프트데이터, 에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스가, 말레이시아에서는 MS퓨전과 PT 메가스피드 인터내셔널, 스피드매트릭스가 포함됐습니다. 태국에서는 메가스피드 태국 법인이 명단에 올랐습니다.

이 가운데 에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스는 중국 알리바바그룹의 싱가포르 자회사입니다. ‘로이터’ 통신은 미 상무부가 에이펙스를 수출통제 명단에 추가한 것이 메가스피드와의 거래와 관련이 있는 것으로 보인다고 보도했습니다.

‘로이터’ 통신은 소식통을 인용해 에이펙스가 동남아시아 지역의 컴퓨팅 자원을 임차하기 위해 메가스피드 등 기업에 약 42억 달러를 선지급했으며, 그 대가로 이들 기업의 일부 자산을 담보로 확보했다고 전했습니다.

앞서 영국 ‘파이낸셜타임스’ 신문은 메가스피드가 알리바바와의 관계를 활용해 엔비디아의 공식 클라우드 파트너 자격을 확보했다고 보도했습니다.

알리바바는 에이펙스가 미국의 수출통제 대상인 첨단 컴퓨팅 반도체를 이전한 적이 없다며 이번 조치에 반발했습니다. 알리바바는 성명을 통해 “에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스를 수출통제 명단에 추가한 것은 잘못된 결정”이라며 “에이펙스는 미국의 수출통제 대상인 첨단 컴퓨팅 반도체를 이전한 적이 없다”고 밝혔습니다. 이어 “회사의 정당한 권익과 명예를 보호하기 위해 모든 법적 수단을 동원할 것”이라고 덧붙였습니다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 24일 에이펙스가 미국의 수출통제 명단에 오른 데 대한 질문에 “관련 사안에 대한 우리의 입장을 이미 여러 차례 밝혔다”며 “추가로 제공할 정보는 없다”고 답했습니다.

메가스피드는 최근 이 회사의 전 임원인 앨리스 황(중국명 황러)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 불륜 스캔들로 주목받았습니다. 미국 정보당국 관계자들은 앨리스 황이 중국 정보기관의 정보원일 가능성을 의심하고 있습니다.

미국 당국의 메가스피드 조사 과정에서 젠슨 황 최고경영자의 불륜 사실이 드러났습니다. 황 최고경영자는 스캔들이 불거진 뒤 사임했다가 23일 복귀했습니다.

메가스피드 역시 위법 행위 의혹을 공개적으로 부인했습니다. 메가스피드는 지난주 성명을 통해 미국의 수출통제 규정 준수를 포함해 자사의 사업 활동이 “합법적이며 관련 규정을 준수하고 있다”고 밝혔습니다. 또 자사의 사업 운영과 공급망에 관한 언론 보도에 검증 가능한 증거가 부족하다고 주장했습니다. 메가스피드는 내부 조사를 위해 외부 변호사를 선임했으며, 앨리스 황은 지난해 8월 30일 이미 회사를 떠났다고 밝혔습니다.

미 상무부는 지난 2024년 메가스피드에 대한 조사에 착수했으며, 지난해 5월 엔비디아에 판매 기록을 제출할 것을 요구했습니다. 이어 지난해 6월 미국과 싱가포르 당국이 공동으로 최종 사용자 실태를 점검한 뒤 메가스피드는 내부 판매 금지 명단에 올랐습니다. 이후 미 법무부가 형사 수사를 넘겨받았으며, 현재 메가스피드는 미국과 싱가포르 당국의 조사를 받고 있습니다.

미 의원들, 상무부의 수출통제 조치 지연 비판

미국 연방의회 의원들은 메가스피드가 결국 수출통제 명단에 올랐지만, 상무부가 보다 일찍 이 같은 조치를 취하지 않은 데 대해 비판하며 책임 규명을 요구했습니다.

워싱턴주를 지역구로 둔 민주당 소속 마리아 캔트웰 상원의원은 23일 메가스피드를 수출통제 명단에 추가한 것이 “상무부가 의회에 져야 할 책임을 면제해 주는 것은 아니다”라고 밝혔습니다.

네브래스카주를 지역구로 둔 공화당 소속 피트 리케츠 상원의원도 소셜미디어를 통해 메가스피드와 같이 의혹이 제기된 기업들을 수출통제 명단에 추가하는 데 오랜 시간이 걸린 이유를 설명하라고 요구했습니다.

리케츠 의원은 “나는 상무부가 메가스피드에 대한 단속에 나서도록 촉구하는 노력을 주도해 왔다”며 “마침내 진전이 이뤄진 것을 기쁘게 생각한다”고 밝혔습니다. 이어 “상무부는 여전히 왜 이렇게 오랜 시간이 걸렸는지 의회에 설명해야 한다”며 “국무부와 재무부, 전쟁부 등 다른 정부 기관들은 오래전부터 이 조치를 지지해 왔다”고 말했습니다.

앞서 스콧 베선트 미 재무장관도 지난 13일 방송 인터뷰에서 상무부가 메가스피드를 아직 수출통제 명단에 추가하지 않은 데 대해 공개적으로 불만을 나타냈습니다.

미 하원 민주당 의원들은 현재 엔비디아가 상무부의 메가스피드 반도체 관련 조사에 영향력을 행사했는지 조사하고 있습니다.

또 하워드 러트닉 상무장관을 상대로 엔비디아가 해당 조사를 담당하는 당국자들과 접촉할 수 있도록 허용됐는지 추궁할 예정입니다.

젠슨 황 최고경영자와 앨리스 황의 불륜 스캔들이 불거진 이후 미국은 중국이 해외 데이터센터를 통해 첨단 인공지능 반도체를 원격으로 사용하는 것을 차단하기 위한 조치를 강화했습니다.

미 상무부 산업안보국은 지난 16일 첨단 인공지능 반도체와 서버에 대한 원격 접근 관련 규정 개정안을 발표했습니다. 이는 제3국 데이터센터를 통한 원격 컴퓨팅 방식으로 미국의 기존 민감 기술 접근 제한 조치를 우회하지 못하도록 하기 위한 것입니다.

VOA 뉴스