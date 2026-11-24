북한 당국이 외부 사상과 문화의 유입을 차단하는 과정에서 종교 탄압의 수위도 높이고 있다는 국제 가톨릭 단체의 보고서가 나왔습니다. 성경을 소지하는 것만으로도 고문과 강제노동에 처할 수 있는 북한에선 부부 사이에도 신앙을 숨기고 있는 것으로 나타났습니다. 안소영 기자가 보도합니다.

북한 당국이 외부 종교의 영향을 차단하기 위한 통제를 더욱 강화하고 있다고 가톨릭 교황청 산하 재단인 ‘고통받는 교회 돕기’(ACN)가 밝혔습니다.

ACN은 최근 발표한 ‘세계 기독교 박해 실태 보고서’에서 북한 헌법 제68조는 명목상 종교의 자유를 보장하고 있지만, 김일성과 김정일을 중심으로 한 개인숭배가 강화되는 가운데 종교 탄압이 국가 체제의 핵심적인 요소로 자리 잡고 있다며 이같이 지적했습니다.

특히 북한 당국은 기독교를 서방 세계와 연계해 강하게 배척하고 있으며, 기독교 신자들을 ‘제국주의 세력의 협력자이자 민족과 혁명의 적’으로 간주한다고 설명했습니다.

보고서는 또 북한 내 정치범 수감자가 최대 19만 명에 이를 것으로 추산하면서 이 가운데 상당수가 기독교인인 것으로 파악된다고 밝혔습니다.

또한 반동사상문화배격법이 시행되면서 정치범 수감 규모도 2022~2024년 조사 기간에 비해 늘어났다고 설명했습니다.

아울러 지난 2021년 청년교양보장법이 도입된 이후 종교 활동에 대한 단속과 함께 방첩 활동과 감시도 확대됐다고 지적했습니다.

성경을 소지하거나 선교사와 접촉하는 행위, 종교 예배에 참석하는 것만으로도 고문과 강제노동에 처할 수 있다는 것입니다.

이 때문에 일부 주민들은 성경 표지를 김씨 일가의 사진으로 감싸 위장하고 있으며, 기독교인들은 배우자에게조차 자신의 신앙을 숨길 정도로 극도의 비밀 속에서 신앙생활을 하고 있다고 보고서는 전했습니다.

보고서에는 이 같은 북한의 종교 탄압 실태를 보여주는 구체적인 사례들도 담겼습니다.

지난해 1월 공개된 한 탈북민의 증언에 따르면 그의 어머니는 아들이 성경에 대해 아는 것이 얼마나 위험한 일인지 이해할 수 있을 만큼 성장한 뒤에야 성경에 대해 알려줬습니다.

보고서는 또 지난해 6월 공개된 북한 정치범 관련 증언 보고서를 인용해 실종된 북한 기독교인 70명의 사례를 언급했습니다.

이 가운데 함경북도 회령시에서 비밀 기독교 공동체에 참여했다는 이유로 체포된 김성식 씨는 지난 2008년 수감 중 실종된 것으로 추정되며, 가족들은 이후 김 씨의 생사조차 확인하지 못하고 있다고 전했습니다.

북한 주민들에게 기독교를 전파한 외부 종교인에 대한 박해 사례도 소개됐습니다.

보고서는 북한에서 11년간 수감 생활을 하다 풀려난 장문석 집사가 극심한 신체적, 정신적 쇠약에 시달리고 있다는 소식이 지난해 11월 전해졌다고 밝혔습니다.

북중 접경지역에서 오랫동안 탈북민들을 지원해 온 장 집사는 북한으로 유인돼 당국에 체포됐으며, 이후 정권 비방과 국가전복 선동 시도, 북한 주민들에 대한 지원과 복음 전파 등의 혐의로 유죄 판결을 받았다고 설명했습니다.

보고서는 한국전쟁 이전 북한에 최대 3천 개의 교회가 있었지만 오늘날에는 기독교의 존재를 거의 찾아볼 수 없게 됐다고 밝혔습니다.

특히 지난해 말에는 북한 당국이 지하교회를 사실상 근절했으며 종교를 통제하는 데 성공했다고 자평하고 있다는 보도까지 나왔다고 전했습니다.

이번 보고서는 북한을 비롯해 지난 2년간 기독교인들의 신앙생활과 안전에 대한 우려가 특히 컸던 18개국을 대상으로 작성됐으며, 공개 자료와 현지 교회에서 제공한 정보 등을 토대로 각국의 기독교 박해 실태를 분석했습니다.

1947년 설립된 ACN은 독일에 본부를 두고 있으며, 2년마다 전 세계의 종교 자유 실태를 조사해 세계 종교자유 보고서를 발표하고 있습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.