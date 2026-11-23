미국 북한인권법 재승인 법안을 이끌어 온 공화당 의원 두 명이 이번 중간선거에서 모두 낙선했습니다. 법이 만료된 지 4년이 넘은 가운데, 이번 회기 안에 법안이 처리될지 불투명해졌습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

북한인권법을 재승인하는 법안을 상원과 하원에서 각각 공화당 측 대표 발의자로 이끌어 온 댄 설리번 상원의원과 영 김 하원의원이 지난 3일 중간선거에서 모두 재선에 실패했습니다.

AP 통신과 CNN에 따르면 알래스카주의 설리번 의원은 45.8%를 얻어, 50.1%를 얻은 민주당 메리 펠톨라 전 하원의원에게 졌습니다. 영 김 의원은 캘리포니아주 선거구 재조정으로 같은 공화당 소속 켄 캘버트 의원과 40선거구에서 맞붙었습니다. 결과는 캘버트 의원 52.5%, 영 김 의원 47.5%였습니다.

두 의원은 상원과 하원에서 법안 처리를 이끌어 온 공화당 측 핵심 인물입니다. 이들이 모두 의회를 떠나게 되면서, 남은 회기 동안 법안 처리를 적극적으로 밀어붙일 동력이 약해졌다는 관측이 나옵니다. 두 의원의 임기는 내년 1월 3일까지이며, 그때까지 법안이 처리되지 않으면 상원과 하원 법안 모두 자동 폐기됩니다.

북한인권법, 미국 대북 인권 정책의 법적 토대

2004년 제정된 북한인권법은 미국의 대북 인권 정책을 뒷받침하는 법적 근거입니다. 이 법에 따라 국무부에 북한인권특사 자리가 만들어졌고, 북한 내 인권·민주주의 증진 프로그램과 국경 밖 북한 주민에 대한 인도적 지원의 예산 근거가 마련됐습니다. 탈북민이 미국에 난민으로 정착할 수 있는 길도 이 법으로 열렸습니다.

북한인권법은 2022년 9월 30일 만료됐습니다. 법 제정 이후 가장 긴 공백입니다. 법이 만료되면서 관련 프로그램의 예산 승인 근거가 시한을 넘겼고, 행정부가 북한 인권 상황과 탈북 난민 현황을 의회에 정기적으로 보고해야 할 법적 의무도 4년 넘게 사라진 상태입니다.

두 법안 모두 위원회 계류…국방수권법 포함도 쉽지 않아

하원 법안은 영 김 의원이 아미 베라 민주당 의원과 함께 지난해 11월 발의했습니다. 상원 법안은 민주당 팀 케인 의원이 설리번 의원과 함께 6월 발의했습니다. 두 법안은 각각 하원 외교위원회와 상원 외교위원회에 회부된 이후 진전이 없습니다.

연내 반드시 처리해야 하는 국방수권법안에 재승인 내용을 포함해 통과시키는 방안도 있습니다. 하지만 국방수권법안은 이미 수정안 제출이 끝났고, 상하원이 최종안을 조정하는 마지막 단계에 있어 새 조항을 추가하기는 쉽지 않을 수 있습니다.

케인, 설리번, 영 김, 베라 의원실은 기사 송고 시점까지 이번 회기 처리 계획에 대한 논평 요청에 답하지 않았습니다.

다음 의회 재추진 가능성…공화당 측 주도자는 불확실

법안이 이번 회기에 처리되지 않더라도, 양당이 함께 발의해 온 초당적 법안인 만큼 민주당이 상하원 다수당이 되는 다음 의회에서도 재추진될 가능성이 높습니다. 공동 발의자 가운데 케인 의원은 상원에 남고, 베라 의원은 이번 선거에서 8선에 성공했습니다.

다만 공화당 측에서 누가 법안을 이끌지는 불확실합니다. 상원에서는 그동안 마코 루비오 의원이 재승인 법안을 주도했고, 루비오 의원이 국무장관으로 자리를 옮긴 뒤에는 설리번 의원이 그 역할을 이어받았습니다. 이번 선거로 상하원의 공화당 측 대표 발의자가 모두 의회를 떠나게 되면서, 법안을 이어받을 새 공화당 의원을 찾는 것이 과제로 남게 됐습니다.

VOA 뉴스