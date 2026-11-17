미국 국무부는 VOA에 지난 2026년 1월 미국 정부가 베네수엘라의 석유와 천연자원 수입을 관리하기 위한 계좌를 개설한 이후, “철저한 감독”을 통해 베네수엘라가 해당 수입을 공공서비스와 재건 사업에 사용할 수 있게 됐다고 밝혔습니다.

미국 국무부 대변인은 “이 자금은 베네수엘라 정부의 소유이며, 베네수엘라 정부를 대신해 보관되고 있다”고 밝혔습니다.

익명을 요구한 이 대변인은 또 해당 계좌가 “베네수엘라의 석유와 기타 천연자원에서 발생한 수입을 필수 공공서비스 제공과 거시경제 안정, 에너지·보건의료·사회기반시설 등 핵심 분야의 재건에 사용할 수 있도록 지원해 왔다”고 설명했습니다.

국무부 대변인은 또 “금지된 단체에 자금이 지급되거나 금지된 목적으로 자금이 사용된 사례는 파악하지 못하고 있다”고 밝혔습니다.

이 대변인은 미국 정부가 해당 자금을 지급하는 절차에 대해서도 설명했습니다.

미국 국무부 대변인은 “베네수엘라 과도 정부가 특정 용도로 사용할 자금을 요청하면, 국무부는 미국과 베네수엘라가 합의한 지출 허용과 금지 항목 목록에 따라 해당 요청을 승인한다”면서 “이후 미국 재무부가 자금을 지급한다”고 설명했습니다.

미국 정부는 2026년 1월 당시 베네수엘라 대통령이었던 니콜라스 마두로가 체포된 이후, 델시 로드리게스가 이끄는 과도 정부와의 합의에 따라 마련된 금융 관리 체계를 통해 베네수엘라의 석유와 천연자원 수입을 관리하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1월 9일 미국 재무부 계좌에 보관된 해당 자금이 채권자들에 의해 압류되지 않도록 보호하는 행정명령에 서명했습니다.

이 합의에 따라 베네수엘라의 석유와 기타 천연자원 판매 수입은 재무부가 관리하는 ‘베네수엘라 수탁 계좌’에 입금됩니다.

베네수엘라 중앙은행은 과도정부를 대신해 자금 지급을 요청하며, 미국 정부 당국자들은 해당 자금의 지급 승인 여부를 결정합니다.

미국 국무부는 지난 12일 발표한 보고서에서 이 같은 관리 체계가 베네수엘라 천연자원 수입의 투명성과 책임성을 높이고, 자금이 적절하게 관리되도록 하기 위한 것이라고 설명했습니다.

회계법인 KPMG가 작성한 이 보고서에 따르면, 2026년 1월 3일부터 9월 30일까지 해당 수탁 계좌에 122억 6천만 달러 이상이 입금됐으며, 이 가운데 121억 1천만 달러가 지급됐습니다.

9월 30일 기준 미국 정부가 보관 중인 잔액은 1억 6천856만 달러로, 베네수엘라 중앙은행이 과도정부를 대신해 요청하는 향후 자금 이체를 기다리고 있습니다.

보고서는 자금의 대부분이 베네수엘라 시중은행들이 실시한 외환 거래를 통해 베네수엘라 경제에 유입됐다고 밝혔습니다.

이와 별도로 약 1억 3천300만 달러는 과도정부의 운영과 행정 업무에 필요한 상품과 서비스를 제공한 공급업체들에 직접 지급됐습니다.

베네수엘라의 델시 로드리게스 대통령 권한대행은 지난 12일 사회연결망서비스인 X와 텔레그램에 올린 글에서 석유와 광업 부문에서 발생한 수입의 “100달러 가운데 99달러”가 공공부문 근로자들의 급여와 연금 지급에 사용됐다고 밝혔습니다.

그러나 이 수치는 전체 수입이 아니라 정부 지출을 의미합니다.

로드리게스 대통령 권한대행은 올해 1월부터 11월까지 정부 수입이 156억 달러, 지출이 148억 6천만 달러였으며, 이 가운데 147억 1천만 달러가 급여와 연금 지급에 사용됐다고 밝혔습니다.

경제학자들은 시중은행을 통해 공급된 달러가 베네수엘라 외환시장의 압력을 완화하는 데 도움이 됐다고 평가했습니다.

지난 20년 동안 베네수엘라 경제를 분석해 온 수도 카라카스 소재 컨설팅업체 에코아날리티카의 추산에 따르면, 외화 공급량은 2025년에 비해 3배로 증가했습니다.

베네수엘라 중앙은행의 공식 환율에 따르면, 베네수엘라의 화폐인 볼리바르화는 올해 들어 미국 달러 대비 가치가 약 3분의 2 하락했습니다.

여론조사업체 다타날리시스의 대표인 경제학자 루이스 비센테 레온은 공식 환율과 비공식 시장 환율 간의 격차가 약 14%로 좁혀졌다고 밝혔습니다.

다음 단계인 베네수엘라 대법원 재편 작업도 이미 시작됐습니다.

새 대법관들은 오는 12월 중순까지 임명될 수 있으며, 이후 곧바로 중앙선거관리위원회도 새롭게 구성될 전망입니다.

수도 카라카스에서는 대법관 후보자들을 심사하는 위원회가 지원서 접수 마감일을 11월 18일로 연장했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 지난 9일 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의 기간 중 기자들과 만나 베네수엘라의 정치적 이행 과정에서 진전이 이뤄지고 있다고 평가하며, 주요 일정이 예정대로 지켜질 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

루비오 장관은 “우리는 상황을 계속 면밀히 주시하면서 정해진 기한을 지킬 수 있도록 해야 한다”라며 “따라서 상당한 진전을 이루고 있다고 생각한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스