미국, 베네수엘라 석유 판매 수익 등 120억 달러 이상 반환

미국이 베네수엘라의 석유와 천연자원 판매로 벌어들인 수익 120억 달러 이상을 베네수엘라에 반환한 것으로 나타났습니다.

미국 국무부는 12일 발표한 보고서에서 올해 첫 9개월 동안 베네수엘라의 석유와 기타 천연자원 판매를 통해 발생한 수익 가운데 120억 달러 이상을 관리했으며, 이 중 대부분을 베네수엘라에 반환했다고 밝혔습니다.

미국 정부는 2026년 1월 니콜라스 마두로를 체포한 이후 마련된 금융관리 체계를 통해 이 같은 자금을 관리하고 있습니다.

자금 관리는 델시 로드리게스 임시 대통령이 이끄는 과도정부와의 합의에 따른 것입니다.

합의 조건에 따르면 베네수엘라의 석유와 기타 천연자원 판매 수익은 미국 재무부가 관리하는 계좌에 예치되며, 재무부가 자금의 사용을 승인합니다.

이 합의에 따라 자금은 미국이 관리하는 계좌에 예치됩니다. 이후 베네수엘라 중앙은행이 자금 인출을 요청하면 미국 당국이 해당 자금의 지급 여부를 결정합니다.

보고서는 이러한 금융관리 체계가 베네수엘라 천연자원 수익의 투명성과 책임성을 높이고, 자금이 적절하게 관리되도록 하기 위한 것이라고 설명했습니다.

마코 루비오 미 국무장관은 이번 주 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에서 기자들에게 베네수엘라의 정치적 전환 과정이 진전을 보이고 있다고 강조했습니다. 또한 새로운 사법기관과 선거기관을 설립하기 위한 주요 일정이 예정대로 이행되기를 기대한다고 밝혔습니다.

루비오 장관은 “상당한 진전을 이루고 있다고 생각한다”며 “이제 계속 상황을 점검하면서 정해진 기한을 지킬 수 있도록 해야 한다”고 말했습니다.

미국의 최고위 외교 당국자인 루비오 장관은 계획에 따라 12월 중순까지 새로운 대법관을 임명하고, 그 직후 새로운 선거관리위원회를 출범시킬 예정이라고 설명했습니다.

루비오 장관은 베네수엘라의 재건을 위해 국제사회와의 관계를 확대하는 것도 중요하다고 강조했습니다.

루비오 장관은 “그들이 베네수엘라 국가 재건에 기여할 수 있는 잠재력이 많다고 생각한다”며 “특히 러시아와 중국, 이란과 관련되지 않은 국제사회에 베네수엘라가 더 많이 노출될수록 경제적·사회적 측면에서 재건을 위한 더 큰 진전을 이룰 수 있을 것”이라고 말했습니다.

회계법인 KPMG가 작성한 보고서에 따르면 2026년 9월까지 지급된 자금의 대부분은 베네수엘라 상업은행들이 진행한 외환거래를 통해 베네수엘라 경제에 공급됐습니다. 다만 최종적으로 누가 이 자금을 수령했는지는 보고서에 명시되지 않았습니다.

이와 별도로 약 1억 3천300만 달러는 과도정부의 운영과 행정상 필요를 위해 상품과 서비스를 공급하는 업체들에 직접 지급하는 용도로 배정됐습니다.

보고서에 따르면 2026년 1월 3일부터 9월 30일까지 미국의 관리 계좌에는 총 122억 6천만 달러 이상이 예치됐으며, 이 가운데 121억 1천만 달러가 지급됐습니다.

9월 30일 기준으로 약 1억 6천856만 달러는 여전히 미국의 관리하에 남아 있었습니다. 이 자금은 베네수엘라 중앙은행이 과도정부를 대신해 요청한 향후 승인된 송금을 위해 보관되고 있습니다.

VOA뉴스