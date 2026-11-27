미국 정부가 한국의 핵추진잠수함 핵물질 검증 협의에 국제원자력기구(IAEA) 전체 회원국의 합의가 먼저 필요하다는 중국의 요구에 선을 그었습니다. IAEA가 회원국과 별도 안전조치 약정을 직접 협상할 확립된 권한을 갖고 있다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

미국 국무부는 한국의 핵추진잠수함 연료 검증을 둘러싼 중국의 ‘회원국 선합의’ 요구에 대해 국제원자력기구(IAEA)가 회원국과 직접 안전조치 약정을 협상할 고유 권한을 갖고 있다는 입장을 밝혔습니다.

국무부 대변인은 ‘최근 중국 측이 요청한 대로 한국과 IAEA의 협의에 전체 회원국 합의가 필요한지’ 묻는 VOA의 서면 질의에 “IAEA는 제14조 약정을 포함해 회원국들의 안전조치협정 이행을 협상할 확립된 권한을 갖고 있다”고 답했습니다.

국무부가 언급한 ‘포괄적 안전조치협정 제14조’는 비핵보유국이 핵물질을 잠수함 추진처럼 핵무기와 무관한 군사 활동에 쓸 때 통상 사찰을 일시 적용하지 않는 기간과 조건을 IAEA와 별도 약정으로 정하도록 한 규정입니다.

중국 “회원국 합의 먼저”…미국·EU “기존 권한 부합”

앞서 리쑹 오스트리아 빈 주재 중국대표부 대사는 지난 18일 열린IAEA 이사회에서 미한 핵잠 협력이 오커스(AUKUS)에 이은 두 번째 사례라며 “비평화적 목적의 핵물질 이전을 수반한다”고 주장했습니다.

그러면서 “IAEA 사무국과 당사국의 기술협의에만 맡길 것이 아니라 이사회와 전체 회원국 차원의 충분한 논의와 합의가 선행돼야 한다”고 요구했습니다.

반면 웰스 그리피스 빈 주재 미국대표부 대사는 이날 회의에서 “한·IAEA 기술협의가 IAEA의 기존 권한과 한국의 핵확산금지조약 의무에 부합한다”며 환영했고, 유럽연합(EU)도 한국의 충실한 신고 이행을 평가했습니다.

IAEA 역시 사무총장 보고서에서 한국과 기술협의를 이어간 뒤 약정이 마무리되면 이사회가 적절한 조치를 취할 수 있도록 제출하겠다고 밝힌 바 있습니다.

한국, 저농축우라늄 국내 제조 구상…공급국은 미정

트럼프 행정부는 지난해 11월 미한 정상회담 공동 설명자료에서 2030년대 중반 첫 진수를 목표로 한 한국의 재래식 무장 핵추진 공격잠수함 건조를 승인하고 연료 조달 방안을 협의하기로 했습니다.

지난 18일 공개된 IAEA 첫 보고서에 따르면 한국은 해외에서 들여온 농축도 20% 이하 저농축우라늄으로 연료를 국내에서 제조할 구상이지만 공급 국가는 명시되지 않았습니다.

한국과 IAEA는 지난달 8일 첫 기술협의를 열었으며 내년에도 제14조 약정 체결을 위한 협의를 이어갈 예정입니다.

VOA 뉴스