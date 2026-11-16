트럼프 행정부, 항공관제 시스템 현대화 위한 추가 예산 요청

미국 행정부 관계자들은 16일, 지난 13일 미국 전역의 항공기 운항이 중단되는 이례적인 사태를 계기로 의회가 항공교통관제 시스템 현대화에 필요한 추가 예산을 승인할 것으로 확신한다고 밝혔습니다.

이번 항공기 운항 중단 조치는 약 4시간 동안 이어졌으며, 항공사들은 항공편 9천 편을 취소했습니다.

항공사들이 운항 차질을 정상화하는 과정에서 14일과 15일에도 수천 편의 항공편이 추가로 취소됐습니다. 16일 오전 현재도 600편이 넘는 항공편이 취소된 상태입니다.

도널드 트럼프 대통령은 16일 백악관에서 기자들에게 13일 사고는 마치 "아주 오래된 노후 장비가 심장마비를 일으킨 것과 같은 상황"이었다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "이번 사태에서 한 가지 긍정적인 점이 있다면, 이제 의회가 문제를 해결하는 데 필요한 예산을 우리에게 지원할 것이라는 점"이라고 밝혔습니다.

숀 더피 교통부 장관은 항공 운항 시스템이 16일 늦게까지는 완전히 정상화될 수 있을 것으로 본다고 말했습니다.

더피 장관에 따르면 이번 사고는 아칸소주에 있는 한 시설에서 발생했습니다.

외부 계약업체가 기존의 구리선을 광섬유 케이블로 교체하는 작업을 진행하던 중, 라우터를 작동시키자 대량의 데이터가 한꺼번에 유입되면서 시스템에 과부하가 발생했다는 것입니다.

미 연방항공청(FAA)는 이번 사고로 항공기 통신과 레이더 정보 전송에 문제가 생겼다고 밝혔습니다.

더피 장관은 16일 ‘CNBC’와의 인터뷰에서 정확한 사고 원인을 규명하기 위해 이번 사태의 핵심이 된 장비를 조사하고 있다고 설명했습니다.

또한 미국 항공산업은 “역사적으로 투자가 부족했다” 며 항공관제 시스템 현대화를 위한 예산 지원 요구에 의회가 올해 말까지 긍정적으로 호응할 것으로 기대한다고 말했습니다.

미 의회는 지난해 미국의 항공교통관제 시스템 현대화를 위해 125억 달러의 예산을 승인했습니다.

FAA는 지난 9월 통신회선 교체, 신규 무전기와 레이더 설치, 관제탑의 전자식 비행 진행표 도입 등을 포함한 현대화 작업을 2028년 말까지 완료할 계획이라고 밝혔습니다.

더피 장관은 여기에 더해 300억 달러를 추가로 투입해 항공관제 시스템을 현대화하는 법안에도 지지를 표명했습니다.

VOA뉴스