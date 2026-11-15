트럼프, 전국 항공편 마비 사태에 "관제 시스템 전면 개편 예산 승인해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 주말 내내 이어진 전국적인 항공기 운항 중단 사태와 관련해 15일 노후화된 미국 항공 관제 시스템을 전면 개편하기 위한 예산 승인을 의회에 촉구했습니다.





트럼프 대통령은 지난 13일 오후 운항 중단 조치가 시작된 이후 별다른 입장을 내놓지 않은 채 소셜미디어에 다른 주제의 게시물만 올려왔습니다. 그사이 전국 공항에서는 수많은 승객의 발이 묶였고, 미국 정부와 항공업계는 운항 정상화를 위해 총력을 기울였습니다.





트럼프 대통령은 15일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 정부가 이미 관제 시스템 개선 작업에 착수했지만, 이를 “찔끔찔끔(in drips and drabs)” 진행해서는 안 된다고 강조했습니다. 앞서 공화당이 장악한 의회는 지난해 대규모 감세 법안을 처리하며 미국 연방항공청(FAA)에 125억 달러의 예산을 배정했지만, 숀 더피 교통부 장관은 이 금액이 광범위한 시스템 개편을 위한 '착수금' 수준에 불과하다고 거듭 지적해 왔습니다.





트럼프 대통령은 “의회가 항공 관제에 절실히 필요한 예산을 승인해 준다면, 전 세계 어디에 내놓아도 손색없는 시스템을 신속하고 효율적으로 구축할 수 있을 것”이라며 “현재 우리 관제 시스템의 상당 부분이 50년이나 된 구식이라는 점은 터무니없는 일”이라고 밝혔습니다.





이어 올린 다른 게시물에서는 전임 조 바이든 행정부의 FAA 및 관제 시스템 운영 방식을 겨냥해 “낡고 고장 난 시스템을 집권 초기보다 오히려 더 망가뜨려 놓았다”고 비난했습니다. 바이든 전 대통령은 재임 첫해 서명한 대규모 인프라 법안을 통해 공항 및 관제탑 시설 개선, 터미널 재개발, 관제 시스템 기반 업그레이드 등을 명목으로 FAA에 250억 달러를 배정한 바 있습니다.





이날 숀 더피 교통부 장관도 일요 시사 프로그램에 연달아 출연해 정부 입장을 설명하며, 관제 인프라 현대화를 위한 수십억 달러 규모의 추가 예산 지원을 의회에 압박했습니다.





더피 장관은 NBC ‘밋 더 프레스’와의 인터뷰에서 “물려받은 시스템에 대해 우리가 사과할 일은 아니며, 이는 지난 20~30년간 투자가 부족했던 탓인 만큼 공화당과 민주당 양당 모두에 책임이 있다”고 선을 그었습니다.





이번 사태의 구체적인 원인도 공개됐습니다. 더피 장관은 소셜미디어 X를 통해 계약업체인 ‘L3해리스 테크놀로지스’가 텍사스와 아칸소주 소재 FAA 시설의 라우터 2대를 회수해 정밀 진단을 벌이고 있다고 전했습니다. 구형 구리선을 신형 광섬유 케이블로 교체하던 중 시스템 과부하가 걸리며 장애가 시작됐다는 설명입니다.





이어 ABC ‘디스 위크’에서도 “아칸소주 엘도라도 현장에서 배선을 교체하고 라우터를 재가동한 직후 텍사스주 애머릴로 시설에서 연쇄 장애가 발생해 운항 중단으로 이어졌다”며 “전혀 예상치 못했던 상황”이라고 말했습니다.





항공편 정상화 시점과 관련해 더피 장관은 CBS 방송 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 “현재 일부 공역에서 지연이 빚어지고 있지만, 오늘 늦게부터 내일(16일) 사이에는 수용 능력이 완전히 회복될 것”이라고 내다봤습니다. 이어 “운항 중단 여파로 항공기와 승무원 배치가 꼬여 항공사들이 완전히 정상 궤도에 오르기까지는 시간이 조금 더 걸리겠지만, 현재 순조롭게 복구되고 있다”고 덧붙였습니다.





VOA 뉴스