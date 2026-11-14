미 FAA “전국 항공편 운항, 15일까지 정상화될 것”

13일 발생한 미 전역의 대규모 항공기 운항 중단 사태 여파로 미 항공사들이 14일에도 수천 편의 항공편을 취소했습니다.

브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 14일 기자회견에서 “오늘도 지연과 결항이 발생하겠지만, 15일에는 정상화 될 수 있을 것”이라고 전망했습니다.

베드퍼드 청장은 그러면서 “최악의 상황은 지나갔다고 생각한다”고 말했습니다.

숀 더피 교통부 장관은 이날 기자회견에서 계약업체가 기존 시스템의 노후한 구리선 일부를 새로운 광섬유 케이블로 교체하는 작업을 진행했으며, 이 작업이 어떤 방식으로든 시스템 과부하를 일으킨 것으로 보인다고 말했습니다.

더피 장관은 FAA에 통신 서비스를 제공하는 업체 ‘L3해리스’를 지목하며 “계약업체가 이번 상황에 제대로 대응하지 못했다”고 비판했습니다.

더피 장관은 이번 사고가 이 계약업체의 “무능” 때문인지, 아니면 결함이 있는 라우터 때문인지 조사하고 있다고 밝혔습니다.

앞서 FAA는 미국 항공교통 관제 시스템에 새로 도입되는 기술이 노후 장비에 과부하를 일으키면서 통신 장애가 발생했고, 이로 인해 13일 4시간 20분 동안 전국적인 운항 중단 사태가 발생했다고 밝혔습니다.

이번 전국적인 운항 중단은 2023년 1월 이후 처음 발생했습니다. 당시 조종사들에게 운항 관련 정보를 전달하는 FAA의 핵심 컴퓨터 시스템에 장애가 발생해 항공편 운항이 중단된 바 있습니다.

그 이전의 전국 단위 운항 중단은 2001년 9.11 테러 직후였습니다.

VOA 뉴스