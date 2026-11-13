미 연방항공청, 이례적 전국 항공기 운항 전면 중단 명령

미국 연방항공청(FAA)이 13일 미국 전역의 모든 공항에서 출발하는 항공편의 운항을 중단하는 이례적인 전국 단위 지상 운항 중단 조치를 내렸습니다.

지상 운항 중단은 연방항공청(FAA)이 안전하다고 판단할 때까지 항공기의 이륙을 금지하는 조치입니다. 이미 공중에 떠 있는 항공기는 예정대로 착륙할 수 있습니다.

연방항공청은 이번 조치를 공지하면서 구체적인 이유를 밝히지 않았지만, “특별한 비상 상황” 때문에 결정했다고 밝혔습니다. 이어 “안전상의 이유로 모든 공항의 항공기 운항을 중단한다”고 밝혔습니다.

숀 더피 교통부 장관은 이번 조치가 여러 항공로 관제 센터에 영향을 미친 ‘통신 문제’에 따른 것이라고 밝혔으며, 항공청 기술진이 원인을 조사하고 있다고 말했습니다.

VOA 취재진도 이번 조치로 영향을 받았습니다. 필리핀행 국제선 탑승을 준비하던 VOA 취재팀은 운항 중단 명령이 내려졌다는 소식을 접했습니다. 마이클 리핀 VOA 기자는 “탑승 수속이 시작되기 불과 몇 분 전, 탑승구 직원이 연방항공청이 전국 모든 항공편에 운항 중단 명령을 내렸다고 알려줬다”고 밝혔습니다. 이어 “다른 승객들도 이례적인 상황을 조용히 받아들이고 있다”며 “아세안 정상회의 취재를 위해 마닐라행 비행기에 언제 탑승할 수 있을지 알 수 없는 상황”이라고 말했습니다.

이번 조치로 몇 편의 항공편이 영향받을지는 아직 알려지지 않았습니다. 항공청은 여행객들에게 항공사에 연락해 최신 운항 정보를 확인할 것을 당부했습니다.

FAA가 마지막으로 전국적인 지상 운항 중단 조처를 내린 것은 지난 2023년 1월입니다. 당시 FAA의 핵심 항공 안전 시스템에 장애가 발생해 항공편 운항이 중단된 바 있습니다. 그 이전의 전국 단위 운항 중단은 2001년 9.11 테러 직후였습니다.

VOA 뉴스