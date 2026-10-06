조현 한국 외교부 장관은 북한군 포로 송환 사실을 일방적으로 공개한 것과 관련해 우크라이나 측의 사과가 담긴 메시지를 받았다고 밝혔습니다.

조 장관은 6일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 우크라이나 당국의 사과 여부를 묻는 질문에 이같이 답하며, “내부적으로 여러 가지 검토를 하고 있다”고 말했습니다.

조 장관은 “제가 우크라이나 외교장관과 지속적으로 메시지를 주고받는데 (우크라이나 장관이) 아주 곤혹스러워하고, 사과의 말도 들어있는 메시지를 받았다”며, “다만 저희가 생각하는 수준과는 차이가 있어서 단호한 조치를 취하고자 한다”고 밝혔습니다.

조 장관은 또 우크라이나주재 대사를 소환해야 한다는 지적에 “그 방안을 포함해서 검토하고 있다”고 말했습니다.

조 장관은 북한군 포로 송환 과정에서 우크라이나에 무기 지원 등 대가를 약속한 사실은 전혀 없다고 강조했습니다.

한편 조 장관은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 비공개를 합의했던 북한군 포로 송환을 공개한 이유에 대해 개인적 의견임을 전제로, “자유민주주의 국가로서 맞는 행동을 했다는 걸 유엔에서 밝히고 싶어 그런 것 아닌가”라고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 최근 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명을 한국에 송환한 사실을 공개했습니다.

우크라이나 당국은 또 우크라이나 측이 비공개 약속을 어겼다는 한국 정부의 지적에, 비공개 약속이 없었다고 주장했습니다.

그러자 한국 정부는 이재명 대통령이 직접 나서 우크라이나 측이 “사실 인정과 공개 사과를 거부하면 추가 조치를 해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.



VOA 뉴스