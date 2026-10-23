HD현대, 미국에 조선소 건립 발표. 미국 기업과 합작해 2029년 본격 가동 목표

한국의 조선업 분야 대기업인 HD현대는 23일 미국에 새 조선소를 건립하기로 했다고 발표했습니다.

HD현대는 이날 보도자료를 통해 현지 시간으로 22일 미국 최대 건설·엔지니어링·인프라 기업인 키윗(Kiewit)사와 조선 합작법인 설립을 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다.

'HD KIEWIT SHIPBUILDING’(HD 키윗조선)으로 명명된 이 합작법인은 HD현대가 보유한 기술력과 조선소 운영 노하우에 키윗의 대규모 제작·건설 수행 능력을 결합, 미국 조선업의 새로운 기준을 제시하는 최고의 조선소를 만들겠다는 의지를 담았다고 HD현대 측은 밝혔습니다.

앞서 HD현대와 키윗은 지난 7월 전략적 파트너십을 체결하고 미국 현지에서의 선박 공동건조와 선박용 블록 및 모듈 생산 협력을 추진해왔습니다.

HD키윗조선은 미국 멕시코만과 연결되는 기존 산업부지에 건립될 계획이며, 2027년 착공에 들어가 2029년부터 본격 가동에 돌입하는 것을 목표로 하고 있습니다.

HD현대 측은 이번 사업이 기존 노후 조선소를 인수해 재가동하는 방식이 아닌 새로운 조선소를 건립하는 프로젝트라는 점에서 의미가 크다며, 새 조선소가 미국 내 선박 건조 역량 확충과 조선 생태계 구축을 앞당기고, 미국 조선산업의 재건과 경쟁력 강화에 힘을 보탤 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

특히 HD키윗조선은 미 해군 군수지원함과 상선 분야 사업 기회를 모색하는 한편, 미국 조선소에 선박 블록과 모듈을 제작·공급하는 사업을 검토할 계획이라고 HD현대는 설명했습니다.

HD현대는 새 조선소가 본격 가동되면 현지 고용 인력이 약 3천명에 이를 전망이라며, 기술교육을 통해 인력을 양성하고, 미국 내 공급망 강화를 위해 지속 노력할 방침이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스