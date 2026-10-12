[한국은 지금] 중수청 ‘출범 9일’ , 임은정 감찰·초대 청장 인선 갈등…‘반도체고’ 입학 열풍

진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 김정우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.

기자) 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 네. 한국에서 새로 출범한 중대범죄수사청(중수청)의 초대 청장 인선을 둘러싼 논란이 확산하고 있습니다. 윤호중 행정안전부 장관이 김지용 중수청장 후보자를 공개적으로 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰을 지시했는데요. 중수청이 출범한 지 불과 9일 만에 고위 간부가 감찰 대상에 오르면서 논란이 커지고 있습니다. 중수청이 조직미비 등으로 아직 '1호 수사'를 하지도 못하고, '1호 감찰'을 먼저 착수하게된 겁니다.

진행자) 윤호중 장관이 어떤 이유로 임 청장에 대한 감찰을 지시한 겁니까?

기자) 네. 윤 장관은 지난 11일 SNS를 통해, 임은정 청장이 중수청을 수사기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다고 비판하면서 감찰을 지시했습니다. 이어 12일 출근길에서도 임 청장이 자신의 직위를 이용해 정치적 행동을 한 것은 아닌지 살펴보도록 했다고 설명했습니다. 특히 과거 검찰에서는 검사들의 집단행동을 용인하는 관행이 있었지만, 새로 출범한 중수청에서는 이런 관행을 더 이상 허용할 수 없다고 강조했습니다.

진행자) 구체적으로 무엇을 감찰하겠다는 겁니까?

기자) 네. 핵심은 임 청장이 고위 공직자로서 자신의 직위를 이용해 정치적 영향력을 행사하려 했는지입니다. 윤 장관은 대통령의 인사권 행사에 대해 개인적인 의견을 밝히는 것은 자유지만, 공직자가 자신의 직위를 이용해 인사에 영향을 미치려 했다면 별개의 문제라고 지적했습니다. 또 임 청장의 발언이 본인의 직무와 직접적인 관련이 없고 정치권 일각의 주장에 동조하는 것으로 보인다고 말했습니다.

진행자) 임은정 청장이 왜 김지용 중수청장 후보자의 임명을 반대하는 겁니까?

기자) 네, 김 후보자의 과거 검찰 재직 시절 행적을 문제 삼고 있기 때문입니다. 한국 언론 보도에 따르면, 임 청장은 김 후보자가 지난 2018년 대검찰청 감찰1과장으로 근무할 당시 한동훈 의원의 처남인 전직 검사의 성폭력 사건과 관련한 감찰 민원을 제대로 처리하지 않았다고 주장했습니다. 또 김 후보자가 과거 검찰개혁에 반대하는 태도를 보였다는 점도 논란이 되고 있습니다. 임 청장은 이런 문제들을 공개적으로 제기하면서 김 후보자가 검찰의 수사권을 넘겨받는 새로운 기관의 수장을 맡기에 적절한 인물인지 의문을 제기해 왔습니다.

진행자) 김 후보자를 둘러싼 다른 논란도 있다구요?

기자) 그렇습니다. 특히 김 후보자가 지난 2020년 윤석열 당시 검찰총장에 대한 직무정지와 징계 청구에 반대하는 검사장들의 성명에 참여한 사실이 논란이 되고 있습니다. 당시 법무장관이었던 추미애 현재 경기도지사와 더불어민주당 일부 의원 등은 이런 행적을 근거로 김 후보자가 검찰개혁을 추진할 적임자인지 문제를 제기하고 있습니다. 반면 청와대는 김 후보자를 친윤석열 성향의 검사로 규정하는 것은 사실과 다르다고 반박했습니다. 김 후보자가 윤석열 정부 출범 이후 인사에서 좌천됐고, 이후 검찰을 떠났다는 점 등을 근거로 제시했습니다.

진행자) 이번 감찰 지시에 대해 임은정 청장은 어떤 반응을 보였습니까?

진행자) 임 청장은 자신이 중수청의 첫 감찰 대상이 된 데 대해 안타깝고 서글프다는 입장을 밝혔습니다. 그러면서 사명감을 가지고 감찰에 잘 대처하겠다고 말했습니다. 임 청장은 과거 검찰 조직 내부의 문제를 공개적으로 비판하면서 검찰개혁을 주장해 온 인물인데요. 반면에 특정 정치 성향이나 진영 논리에 편향되어 행동한다는 지적과 함께, 검사로서 지켜야 할 정치적 중립성을 위배했다는 비판도 받고 있습니다. 이번에는 자신이 몸담은 새로운 수사기관에서 감찰 대상이 됐다는 점에서 주목받고 있습니다.

진행자) 여권 내부에서는 이번 사안을 둘러싸고 의견이 엇갈리고 있다고요?

기자) 그렇습니다. 김민석 더불어민주당 대표는 12일 당 유튜브 방송에서 임 청장 등 여권 강경파의 언행에 대해 비판적인 입장을 나타냈습니다. 김 대표는 왜 이들을 가만히 두느냐는 의견이 많이 들어오고 있다면서, 문제를 제기하더라도 자신의 위치와 역할에 맞는 방식으로 해야 한다고 지적했습니다. 반면 같은당의 박주민 의원은 공직기강을 문제 삼으려면 검찰개혁에 반발했던 검사들부터 살펴봐야 한다는 취지로 비판했습니다.

진행자) 앞으로 논란이 어떻게 전개될 것으로 보입니까?

기자) 네. 우선 오는 14일 예정된 김지용 중수청장 후보자의 국회 인사청문회가 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 청문회에서는 김 후보자의 과거 검찰 재직 시절 행적과 검찰개혁에 대한 의견 등이 집중적으로 다뤄질 전망입니다. 이와 별도로 임 청장에 대한 감찰도 진행되는데요. 감찰 결과 징계가 필요하다고 판단되면 관련 절차를 거쳐 징계 여부와 수위가 결정될 예정입니다. 이번 논란은 단순히 고위 공직자 한 사람의 발언 문제를 넘어, 새로 출범한 중수청의 정치적 중립성과 조직 운영 원칙을 어떻게 확립할 것인지에 관한 문제로도 이어지고 있습니다.

진행자) 다음은 어떤 소식입니까?

기자) 네. 한국에서 최근 반도체 산업이 호황을 누리면서 반도체 전문 인력을 양성하는 고등학교들의 인기가 크게 높아지고 있다는 소식입니다. 반도체 고등학교에 진학하려는 학생들이 늘어나면서 입학설명회에 학생과 학부모들이 대거 몰리고 있는데요. 충청북도에 있는 충북반도체고등학교의 경우 내년도 신입생 96명을 모집하는데, 입학설명회에 무려 1천800여 명이 참석했습니다.

진행자) 반도체 고등학교는 어떤 학교입니까?

기자) 네. 학교 이름에서도 알 수 있듯이, 반도체를 만드는 공장에서 일하거나 반도체 생산 장비를 관리하는 데 필요한 전문 기술을 가르치는 학교입니다. 일반 고등학교가 대학 진학을 위한 교육에 상대적으로 중점을 둔다면, 반도체 고등학교는 졸업 후 산업 현장에서 바로 일할 수 있는 기술 인력을 양성하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 반도체는 컴퓨터나 스마트폰, 자동차, 인공지능(AI) 서버 등에 들어가는 핵심 전자부품인데요. 반도체를 생산하려면 매우 정밀한 장비와 복잡한 제조 공정이 필요합니다. 학생들은 반도체 제조 과정과 장비 작동 원리, 자동화 설비 관리, 전기·전자 기술 등을 배웁니다.

진행자) 반도체 고등학교의 인기가 어느 정도이기에 이렇게 화제가 되는 겁니까?

기자) 네. 내년 처음으로 신입생을 뽑는 서울반도체고 같은 경우 입학 정원이 64명뿐이지만 5차에 걸쳐 열린 입학설명회에는 약 1천200명이 참석했습니다. 인천반도체고등학교의 경우 2025학년도에는 132명 모집에 122명이 지원해 경쟁률이 0.92대 1이었는데요. 2026학년도에는 64명 모집에 107명이 지원하면서 경쟁률이 1.68대 1로 높아졌습니다. 지원자 수가 많이 늘어난 것은 아니지만 모집 인원이 줄어든 가운데 지원자가 늘면서 경쟁률이 상승한 겁니다. 전북 정읍에 있는 정읍제일고등학교도 내년부터 반도체 고등학교로 전환할 예정인데요. 학교 측은 올해 경쟁률이 3대 1 안팎에 이를 것으로 기대하고 있습니다.

진행자) 이렇게 반도체 고등학교에 학생들이 몰리는 가장 큰 이유는 취업 때문인가요?

기자) 네. 무엇보다 높은 취업률 때문입니다. 한국에서는 오랫동안 좋은 대학에 진학한 뒤 대기업에 취업하는 것이 성공적인 진로라는 인식이 강했는데요. 반도체 고등학교는 대학을 거치지 않고도 비교적 이른 나이에 전문 기술을 갖춰 취업할 수 있다는 점에서 관심받고 있습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국의 대표적인 반도체 기업에 취업할 기회가 있다는 점이 학생과 학부모들에게 매력적으로 작용하고 있습니다. 또 AI 산업의 성장으로 고성능 반도체 수요가 늘어나고, 최근 반도체 기업들의 사상 최대 실적과 직원들의 높은 성과급 지급 등이 영향을 미친 것으로 보입니다.

진행자) 반도체고등학교에 대한 관심이 높은 이유 중 하나가 취업이 잘되기 때문이라고 했는데, 실제 취업률은 어느 정도입니까?

기자) 네. 대표적인 학교인 충북반도체고등학교는 최근 수년간 95% 이상의 취업률을 기록하고 있습니다. 2023학년도에는 97.2%, 2024학년도에는 96.4%, 2025학년도에는 96%였습니다. 특히 2025학년도 졸업생 가운데 삼성전자에 19명, SK하이닉스에 3명이 취업했는데요. 이 밖에도 반도체 장비와 부품을 생산하는 여러 기업에 취업했습니다. 다만 새로 설립되거나 반도체마이스터고로 전환한 학교들은 아직 취업 실적이 충분히 쌓이지 않았기 때문에, 모든 반도체고의 취업률이 이 정도라고 말하기는 어렵습니다.

진행자) 네. 한국은 지금, 김정우 기자였습니다.