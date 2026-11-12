미 보안업체 “북한 연계 의심 구직자 1년간 2천여 명 포착…27명은 입사 절차까지”

북한과 연계된 것으로 의심 정보기술(IT) 인력이 가짜 신원을 이용해 미국 기업에 계속 지원하고 있는 것으로 나타났습니다.

미국의 사이버보안업체 ‘머티리얼 시큐리티’는 11일 지난 1년 동안 미국 기업 채용 과정을 분석한 결과 북한 연계로 의심되는 구직 신원 2천429개를 추적했으며, 이 가운데 27개가 입사 준비 단계까지 진행했다고 밝혔습니다.

가짜 구직 신원 2천429개 추적…27개는 입사 준비 단계

머티리얼 시큐리티는 자신들이 관찰하는 기업들의 채용 기록을 기존에 북한과 연계된 것으로 파악한 이메일 주소와 접속 IP 정보에 대조했다고 설명했습니다.

이렇게 찾아낸 의심 신원 2천429개 가운데 1천100개가 면접이나 그 이후 단계로 진행했습니다.

특히 입사 준비와 관련된 활동에 이른 27개에는 채용 제안서, 신원조회, 업무용 장비 요청, 첫 출근일의 전산 설정 등이 포함됐습니다.

보고서는 다만 이들 신원으로 실제 직원 계정이 발급됐는지, 민감한 자료를 열람하거나 유출했는지는 밝히지 않았습니다.

한편 같은 신원이 여러 기업의 채용 절차에 동시에 등장한 사례도 있었습니다.

보고서에 따르면 입사 준비 단계에 이른 북한 연계 의심 27개 신원 가운데 18개는 다른 조직에서도 채용 절차를 진행하고 있었습니다.

또 한 신원은 한 회사에서 입사 서류를 작성하면서 다른 일곱 곳에서도 일자리를 구하고 있었습니다.

보고서는 여러 기업에서 반복되는 신원과 이력서, 접속 정보를 함께 분석하면 개별 기업이 놓치기 쉬운 단서를 찾을 수 있다고 설명했습니다.

계정 하나로 볼 수 있는 정보, 기업마다 큰 차이

머티리얼 시큐리티는 의심 신원이 입사 준비 단계에 이른 기업들의 민감한 자료와 공유 설정도 살펴봤습니다.

최근 30일 동안 이런 단계에 이른 네 곳을 비교한 결과, 정보 접근 범위가 크게 달랐다고 밝혔습니다.

한 곳에서는 소스코드와 은행 정보가 포함된 것으로 분류된 자료가 소유자 외에는 거의 공유되지 않았습니다.

소스코드는 프로그램의 작동 방식을 적어 놓은 설계도와 같은 자료입니다.

반면 다른 곳에서는 사회보장번호가 포함된 것으로 분류된 파일의 68%가 회사 전체나 공개 링크를 통해 공유돼 있었습니다.

은행 계좌번호나 은행 식별번호가 포함된 것으로 분류된 파일도 71%가 같은 방식으로 공유됐습니다.

회사 계정이나 해당 링크가 있으면 별도 승인 없이 민감한 자료를 볼 수 있는 환경이었다는 설명입니다.

보고서는 위장 취업자가 정식 계정을 받으면 외부에서 보안 장벽을 뚫지 않고도 내부 자료에 접근할 수 있다는 점을 강조했습니다.

따라서 민감한 자료가 얼마나 많이 있는지뿐 아니라, 계정 하나로 얼마나 많은 정보를 볼 수 있는지 파악해야 한다고 지적했습니다.

채용 검증과 함께 정보 접근 권한도 제한해야

머티리얼 시큐리티는 의심 지원자의 신원을 검증하는 동시에, 채용 절차가 어디까지 진행됐는지 확인할 것을 권고했습니다.

처음 연락한 단계에서 의심 신원이 발견된 경우와 입사 준비 중 발견된 경우에는 대응의 시급성이 다르다는 것입니다.

이미 계정이나 장비가 발급됐다면 어떤 자료와 프로그램에 접근할 권한을 받았는지, 실제로 어떤 활동을 했는지도 조사해야 한다고 밝혔습니다.

아울러 평소에도 민감한 파일과 메시지, 접속 정보를 파악하고 각 업무에 필요한 수준으로 접근 권한을 제한하도록 권고했습니다.

북한 IT 인력의 위장 취업은 미국 수사당국도 경고해 온 문제입니다.

미 연방수사국(FBI)은 지난해 1월 북한 IT 인력이 기업의 민감한 자료와 소스코드를 빼내고, 발각된 뒤 이를 빌미로 돈을 요구한 사례를 공개한 바 있습니다.

머티리얼 시큐리티는 채용 단계에서 가짜 신원을 찾아내는 노력과 함께, 검증 과정에서 놓친 지원자가 입사하더라도 접근할 수 있는 정보를 최소한으로 제한하는 방어가 필요하다고 강조했습니다.

VOA 뉴스