북한 IT 노동자 위장취업 도운 미국인 기소…“미 기업 70여 곳서 300만 달러 수익”

미국 오하이오주에 거주하는 36살 트레이 마이클 놀트가 북한 정보기술(IT) 노동자들의 미국 기업 위장 취업을 도운 혐의로 지난달 30일 오하이오 북부 연방 지방법원에 기소됐습니다.

VOA가 확인한 기소장에 따르면, 놀트는 2019년 2월부터 2026년 1월까지 미국과 중국에 있는 공범들과 공모해 북한 IT 노동자들의 미국 기업 위장 취업을 지원한 혐의를 받고 있습니다.

이들은 미국인 25명 이상의 신원 정보를 도용하고, 위조하거나 조작한 신분증 등을 이용해 미국인으로 가장했습니다. 이를 통해 의료와 통신, 사이버 보안 지원, 제조업 등 다양한 분야의 미국 기업 70여 곳에 원격 IT 노동자로 취업해 급여를 받았습니다. 검찰은 이들이 벌어들인 범죄 수익이 약 300만 달러에 달하는 것으로 추산했습니다.

특히 놀트는 미국 내 조력자들을 모집하고 관리하는 거점 역할을 했습니다.

놀트가 지난 2020년 설립한 소프트웨어 개발회사 ‘다크 폴스(Dark Falls LLC)’가 위장 취업과 자금 세탁을 위해 만들어진 유령회사라는 것이 검찰의 판단입니다.

놀트는 미국 기업이 지급한 노트북을 자택 등에 보관한 뒤, 중국에 있는 해외 노동자들이 원격으로 기업 시스템에 접속할 수 있도록 도왔습니다. 2023년에는 그의 자택에만 최소 24대의 노트북이 보관돼 있었습니다.

또한 가짜 회사 웹사이트와 계좌를 개설하고, 직접 미국 기업의 채용 면접에 참석하거나 다른 사람을 고용해 가짜 직원 행세를 하도록 한 것으로 기소장에 적시됐습니다.

놀트는 가짜 직원들에게 지급된 급여 명목으로 32만 달러 이상을 거둬들였으며, 이 가운데 2만 달러 이상을 개인적으로 받은 것으로 조사됐습니다.

기소장에는 북한과 국경을 맞댄 중국 단둥과 선양 등에서 활동한 공범들의 역할도 명시됐습니다. 단둥의 공범은 송금 서비스와 외국 계좌를 등록해 범죄 수익을 송금받는 역할을 맡았습니다.

법원 기록에 따르면 놀트는 오는 16일 오하이오 북부 연방 지방법원에서 첫 법원 출석과 기소인부 절차를 밟을 예정입니다.

놀트는 전신·우편사기 공모, 자금세탁 공모, 신원확인 서류 관련 사기 공모와 가중 신원 도용 등의 혐의로 기소됐으며, 유죄가 인정되면 최대 52년형에 처해질 수 있습니다.

앞서 미 법무부는 지난달 13일 북한 IT 노동자의 위장 취업을 지원한 혐의로 미국인과 중국인 등 관련자 14명을 기소한 바 있습니다.

미국 정부는 북한 IT 노동자들이 해외에서 벌어들인 수익이 북한 정권의 대량살상무기와 탄도미사일 개발 자금으로 사용되고 있다며, 관련 네트워크에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

VOA뉴스