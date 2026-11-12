“북한 IT 인력에 속아 노트북 보냈나”… FBI, 미 기업 대상 피해 조사

미국 연방수사국(FBI)이 북한 정보기술 IT 노동자들의 위장 취업 사기와 관련해 피해 기업을 파악하기 위한 정보 수집에 나섰습니다.

FBI 댈러스 지부는 10일 공개한 공지를 통해 북한 IT 노동자를 고용하고 텍사스주로 노트북을 배송했던 기업들의 제보를 요청했습니다.

FBI에 따르면 북한에 거주하는 IT 노동자들은 가짜 신원을 도용하고 미국 내 조력자들의 도움을 받아 미국 기업에 원격으로 위장 취업했습니다.

이들이 미국 기업에서 지급받은 급여는 북한 정권의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 개발 프로그램에 유입된 것으로 밝혀졌습니다.

이번 정보 수집은 FBI가 지난 9월 단행한 ‘론스타 라운드업 작전’의 후속 조치입니다.

‘론스타 라운드업 작전’은 FBI 댈러스 지부가 텍사스주 내 북한 IT 노동자들의 불법 취업을 지원한 노트북 거점망을 겨냥해 실시한 수사 작전입니다.

FBI는 이 작전을 통해 주거지 40곳에 대한 수색영장을 집행하고, 불법 노트북과 원격 접속 장비 등 총 187대를 압수하며 거점망을 해체했습니다.

‘노트북 거점망’은 미국 기업이 지급한 업무용 노트북을 미국 내 조력자가 자신의 거주지 등에 설치한 뒤, 해외의 북한 노동자들이 원격 접속으로 미국 현지에서 근무하는 것처럼 위장하는 수법입니다. 북한 노동자들은 이 같은 수법으로 채용 절차를 통과하고 실제 근무지를 숨겨 왔습니다.

FBI는 이번에 압수된 장비들이 불법 취업 사기 피해를 입은 기업들과 직접 연결되어 있을 가능성이 높다고 설명했습니다.

이에 따라 FBI는 북한 IT 노동자를 고용했거나 텍사스주로 노트북을 배송한 적이 있는 기업은 FBI 웹사이트에서 관련 양식을 작성해 제출해 달라고 당부했습니다. 아울러 피해가 의심되는 다른 기업을 알고 있다면 직접 신고하도록 권고해 줄 것을 요청했습니다.

FBI는 연방 범죄 수사 과정에서 피해자를 파악해야 할 법적 의무가 있다며, 신고한 기업은 연방법과 주법에 따라 피해자 지원 서비스와 배상, 법적 권리를 보장받을 수 있다고 덧붙였습니다.

VOA뉴스