미국이 제조업 부문 관행 대응해 14개 무역 상대국에 관세 부과를 예고했습니다. 한국은 최대 15%의 관세를 부과받을 가능성이 있습니다.

미국은 25일 미국 기업에 피해를 주는 불공정한 제조업 관행에 대응해 14개 교역 상대국에 관세를 부과할 계획이라고 발표했습니다.

미국 무역대표부(USTR)는 이들 14개 경제권이 ‘구조적 과잉 생산능력과 과잉생산’을 초래하거나 지속시키는 정책과 관행을 시행하고 있으며, 이러한 정책과 관행이 “불합리하고 미국의 교역에 부담을 주거나 이를 제한한다”고 판단했다고 밝혔습니다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 성명에서 “지난 수십 년간 많은 교역 상대국이 제조업 집중 육성, 임금과 노동 억제, 금융 및 기타 지원, 비시장경제의 생산 투입 요소 활용, 그 밖의 시장 왜곡 관행을 기반으로 한 산업 전략을 채택해 왔다”며 “이는 미국의 제조업 기반을 약화시키면서 무역수지를 자국에 유리하게 만드는 것”이라고 밝혔습니다.

예고된 대응 조치에는 중국산 제품에 대한 20% 관세 부과가 포함됐으며 미국은 중국 정부가 제조업체에 광범위한 금융 지원을 제공하고 강제 기술 이전과 지식재산권 탈취에 관여했으며 적절한 노동 보호 제도를 마련하지 못했다고 밝혔습니다.

미국은 중국의 이러한 관행이 자동차와 가전제품, 플라스틱, 반도체, 태양에너지 등 광범위한 산업 분야에 영향을 미쳤다고 지적했습니다.

이날 발표된 조치에는 시장 접근 장벽과 우대 금융 대출, 과잉생산에 대한 대응 조치 미이행 등 미국이 ‘불합리하다’고 판단한 유럽연합(EU)의 정책에 대응해 EU산 제품에 15%의 관세를 부과하는 방안도 포함됐습니다.

한국은 미국이 자동차와 반도체, 석유화학 산업에 영향을 미친다고 지적한 정책들로 인해 최대 15%의 관세를 부과받을 가능성이 있습니다.

이날 발표에 포함된 나머지 교역 상대국은 방글라데시와 캄보디아, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 스위스, 타이완, 태국, 베트남입니다.

미국 무역대표부는 예고된 관세 부과 방안에 관한 공청회를 1월 25일 개최할 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스