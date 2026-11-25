미국 하원 공화당 의원 22명이 미 무역대표부에 한국의 온라인 플랫폼 규제 입법 움직임을 면밀히 주시해 달라고 요청했습니다. 한국이 미국 기술기업을 차별하지 않겠다고 약속했지만, 온라인 중개거래와 배달앱 수수료 규제 법안이 미국 기업에 과도한 부담을 줄 수 있다는 것입니다.

미국 하원 세입위원회 무역소위원장인 에이드리언 스미스 의원을 비롯한 공화당 하원의원 22명이 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표에게 서한을 보내 한국의 플랫폼 규제 입법 동향을 집중 점검해 달라고 촉구했습니다.

23일 자로 서명돼 24일 공개된 이번 서한은 스미스 의원과 스콧 피츠제럴드 의원, 캐럴 밀러 의원이 공동 주도했습니다.

의원들은 서한에서 지난해 11월 미한 무역·투자 합의 당시 한국이 미국 기술기업들이 차별받거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 하겠다고 약속한 점은 의미 있는 진전이었다고 평가했습니다.

하지만 “한국 공정거래위원회와 국회가 한국 시장에서 활동하는 주요 미국 기술기업에 불균형하게 높은 규제 부담을 지우는 유럽식 온라인 플랫폼 법안을 계속 검토하고 있어 우려가 크다”고 지적했습니다.

플랫폼·배달앱 규제 지목…“10년간 5천250억 달러 손실 추산”

서한이 구체적으로 지목한 한국의 법안은 ‘온라인 중개거래 공정화법안’과 ‘음식배달 플랫폼 서비스 수수료법안’입니다.

온라인 중개거래 법안은 플랫폼과 입점업체 사이의 불공정 거래를 규율하고 거래 투명성을 높이는 내용이며, 배달앱 수수료 법안은 소상공인에게 우대 수수료를 적용하고 수수료 부당 전가를 제한하는 방안을 담고 있습니다.

의원들은 한국 국회가 입법 회기에 돌입함에 따라 이런 계류 법안들을 면밀히 지켜봐 달라고 그리어 대표에게 요청했습니다.

특히 “공정한 적용을 보장할 적절한 장치 없이 차별적 규제를 추진하거나, 한국 규제당국의 재량적 집행 권한을 크게 확대하는 법안을 주의 깊게 살펴야 한다”고 강조했습니다.

의원들은 또 컴퓨터통신산업협회(CCIA)의 최근 연구를 인용해 “한국의 규제 움직임이 세계 시장을 선도하는 미국 기술기업에 불균형한 영향을 미치는 것으로 보인다”고 주장했습니다.

또 지난해 10월 ‘컴피티어 재단’의 경제 모형 분석을 인용해 미국 디지털 플랫폼을 겨냥한 한국의 규제만으로도 향후 10년간 미국 경제에서 최대 5천250억 달러가 빠져나갈 수 있다고 추산했습니다.

301조 조사는 명시 안 해…한국 정부 “미국 기업 차별 없어”

이번 서한은 지난 8월 버니 모레노 공화당 상원의원이 그리어 대표에게 보낸 서한과 수위에서 차이를 보입니다.

당시 모레노 의원은 한국 정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별하고 있다며, 외국 정부의 부당하거나 차별적인 관행에 관세 등으로 대응할 수 있는 ‘무역법 301조’ 조사 개시를 공식 요구했습니다.

반면 이번 하원 공화당 의원들의 서한에는 301조 조사 요구 대신 계류 법안에 대한 면밀한 주시와 무역대표부의 기존 대응 지지 입장이 담겼습니다.

VOA는 무역대표부에 이번 서한과 관련한 입장을 문의하고 답변을 기다리고 있습니다.

올해 들어 미 의회에서는 한국의 디지털 규제에 대한 문제 제기가 이어졌고, 하원 법사위원회도 지난 7월 중간 보고서에서 쿠팡에 대한 한국의 조치가 미한 무역 합의 위반이라고 주장했습니다.

이에 대해 한국 정부는 미국 기업을 차별하지 않는다는 입장을 유지하고 있습니다.

한국 외교부는 앞서 미 하원 법사위 보고서에 대해 쿠팡 측 주장만 일방적으로 반영했다며 유감을 표했고 주미 한국대사관을 통해 디지털 규제의 비차별성을 설명하는 입장문을 미 의회에 전달한 바 있습니다.

VOA 뉴스