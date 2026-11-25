미국 정부가 한국을 포함한 14개 교역국의 제조업 과잉생산 관행을 불공정 행위로 판정하고 추가 관세 방안을 내놨습니다. 한국산 제품에는 기존 관세를 합산해 최대 15%를 적용하되 협의가 불충분하다고 판단되면 최대 25%를 검토하는 대안도 함께 제시됐습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 25일 “1974년 제정된 무역법 301조에 따라 한국과 중국, 일본, 유럽연합 등 14개 교역국의 제조업 과잉생산 관행이 부당하며 미국 교역에 부담을 준다”고 밝혔습니다.

무역대표부는 이에 따라 국가별 보고서를 공개하고 추가 관세 부과를 포함한 대응 방안에 대해 공개 의견 수렴에 들어갔습니다.

제이미슨 그리어 무역대표부 대표는 이날 성명에서 “수십 년간 많은 교역국이 제조업 집중 육성과 금융 지원 같은 시장 왜곡 관행으로 미국의 제조업 기반을 약화시켰다”면서, “트럼프 대통령이 이를 바로잡기 위한 조치를 제안하고 있다”고 밝혔습니다.

이번 조사는 연방대법원이 국제비상경제권한법에 근거한 상호관세를 위헌으로 판결을 내리자 이후 무역대표부가 지난 3월 11일 16개 교역국을 상대로 시작된 직권 조사의 결과입니다.

한국에 ‘합산 최대 15%·대안 25%’ 관세 제안…자동차·반도체 등 232조 품목은 제외

이번 조사에서 한국에 대해서는 제조업 유지·확대를 위한 산업 계획과 국책은행 우대 대출, 비시장경제국 관련 세계 과잉생산 문제 미대응 등 세 가지가 부당한 관행으로 지목됐습니다.

무역대표부는 특히 “자동차와 반도체, 석유화학 분야에서 미국 기업의 경쟁 기회가 줄고 미국 제조업의 생산과 일자리 손실이 커졌다”고 평가했습니다.

이에 따라 한국산 제품에는 기본 최혜국 관세와 기존 301조 관세를 합산해 최대 15%가 되도록 추가 관세를 부과하는 방안이 제안됐습니다.

지난 7월 강제노동 관련 301조 조사로 이미 합산 12.5%가 적용되는 품목이라면 이번 조치에 따른 인상 폭은 2.5%포인트가 됩니다.

다만 한국에 대한 연방관보 사전 공개본에는 현재 협의와 기존 약속이 충분하지 않다고 판단될 경우 최대 25%를 적용하는 대안도 명시됐습니다.

이런 가운데 ‘무역확장법 232조’ 관세가 적용되는 승용차와 일부 자동차 부품, 철강·알루미늄, 반도체 품목은 이번 추가 관세 대상에서 제외하는 방안이 제시됐습니다.

무역확장법 232조는 특정 품목의 수입이 미국의 국가안보를 위협할 경우 대통령이 관세를 부과하거나 수입을 제한할 수 있도록 한 조항입니다.

한국 정부는 자율적 구조조정 지원과 기존 합의 수준 유지를 강조했지만, 무역대표부는 지난 5월 27일 한국과 협의하고도 우려가 해소되지 않았다고 밝혔습니다.

중국 최대 20%·베트남 최대 35%…내년 1월 공청회 거쳐 최종 결정

한편, 이번 조사에서 일본과 타이완, 스위스, 유럽연합(EU)에는 한국과 같은 15%가 제안됐고, 방글라데시와 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 태국에는 최대 18%가 제시됐습니다.

특히 중국에는 지난해 10월 미중 쿠알라룸푸르 공동합의를 반영해 강제노동 301조 관세를 차감한 기준 최대 20%가 제안됐습니다.

또 싱가포르도 최대 20%, 인도는 최대 25%, 베트남은 가장 높은 최대 35%가 제시됐으며, 미국과 상호무역협정을 체결할 경우 각각 10%와 17%, 20%로 낮추는 방안을 검토하기로 했습니다.

이번 발표는 최종 확정이 아닌 제안 단계로, 무역대표부는 내년 1월 5일까지 서면 의견과 공청회 참석 신청을 받은 뒤 1월 25일부터 워싱턴에서 공청회를 열 예정입니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.