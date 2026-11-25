리비아 군 당국이 리비아 동부 벵가지 항구에 정박 중이던 러시아 군함에 대한 우크라이나의 공격으로 자국 군인 2명이 사망한 데 대해 대응하겠다고 밝혔습니다.

내전으로 분열된 리비아의 동부와 남부 지역을 장악하고 있으며 러시아와 관계를 맺고 있는 리비아국민군(LNA)은 “적절한 시점과 장소에서” 대응할 것이라고 밝혔습니다.

우크라이나 당국자들은 이번 공격을 옹호했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 작전이 “적 함정에 대한 완전히 정당한 작전”이라고 말했습니다.

지난 22일 우크라이나의 해상 드론이 벵가지 해군기지에 급유와 보급을 위해 정박 중이던 러시아 해군 초계함과 화물선을 공격했습니다.

리비아의 대응 방침에 대한 질문에 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 25일 브리핑에서 “어떤 국가도 자국 군인들의 생명을 노린 시도를 처벌 없이 넘기지는 않을 것”이라고 말했습니다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 해당 화물선이 군사 장비를 운송하고 있었다고 밝혔으며,

우크라이나는 리비아의 주권을 존중한다고 말했습니다.

이에 대해 러시아는 선박들이 무엇을 운송하고 있었는지 밝히지 않았습니다. 페스코프 대변인은 러시아 선박에 대한 우크라이나의 공격이 “매우 우려스러운 추세”라고 말했습니다.

시비하 장관은 24일 텔레그램에 올린 글에서 “우크라이나의 행동은 러시아의 무력 침략에 대응하기 위한 것이며, 리비아나 리비아 국민에게 해를 끼치려는 의도는 없다”고 강조했습니다.

VOA 뉴스