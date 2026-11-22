북아프리카 리비아 동부 벵가지 해군기지에 정박 중이던 러시아 선박에서 22일 폭발이 발생했다고 로이터통신과 AP통신 등이 보도했습니다.

이들 통신에 따르면 리비아 정부는 이날 예비 조사 결과, 이번 폭발이 드론 공격에 의한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

폭발이 발생한 선박은 리비아와 러시아 간 해상 협력 협정에 따라 러시아로 돌아가던 중 연료와 물자를 보급받기 위해 벵가지 항구에 기항한 상태였습니다.

로이터통신은 이번 폭발로 사망자는 아직 보고되지 않았지만 다수의 부상자가 발생했지만 정확한 숫자와 이들의 국적은 확인되지 않았다고 전했습니다.

AP통신은 리비아 군 당국자 2명을 인용해 공격받은 선박이 러시아 해군 초계함 '메르쿠리'라고 보도했습니다.

이들 당국자는 우크라이나 수상 드론 최소 6대가 공격에 동원됐으며, 이 가운데 4대는 요격됐지만 2대가 군함에 명중해 심각한 손상을 입혔다고 주장했습니다.

또 초기 조사 결과, 드론들이 리비아 서부에 있는 우크라이나 측 기지에서 출발한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 다만 우크라이나의 공격 여부는 독립적으로 확인되지 않았으며, 러시아와 우크라이나 당국도 이번 사건에 대해 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

리비아 동부 정부는 성명을 통해 리비아의 항구와 영토, 영해가 보복 공격이나 국제 분쟁의 무대로 이용되는 것을 용납하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스



