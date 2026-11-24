국제지뢰금지운동(ICBL)이 새 연례 보고서에서 북한의 지속적인 대인지뢰 매설과 지난 9월 한국군 3명이 크게 다친 군사분계선 이남 폭발을 정전협정 위반으로 명시했습니다. 과거 남북이 함께 지뢰를 제거한 화살머리고지 일대까지 다시 지뢰가 깔렸다는 지적도 담겼습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

국제지뢰금지운동(ICBL)은 24일 공개한 ‘2026년 랜드마인 모니터’ 보고서에서 북한을 대인지뢰 사용을 계속하고 있는 국가로 분류했습니다.

북한은 대인지뢰금지협약에 가입하지 않고 있습니다.

보고서는 특히 유엔군사령부가 지난 6월 비무장지대 군사분계선 남쪽에서 북한군이 새로 매설한 지뢰를 찾아내 제거하고 이를 1953년 정전협정 위반으로 판단했다고 기록했습니다.

이어 지난 9월 21일 서부전선 군사분계선 이남에서 북한 지뢰가 폭발해 한국군 장병 3명이 다친 사건도 한국군과 유엔사의 공동 조사 결과 정전협정 위반으로 확인됐다고 밝혔습니다.

앞서 한국 합동참모본부는 지난달 5일 현장 조사와 국립과학수사연구원 감정 끝에 물에 떠내려온 유실 지뢰가 아닌 북한군이 인위적으로 매설한 대인지뢰가 터진 것으로 최종 판단했습니다.

반면 북한은 지난달 25일 유엔 안전보장이사회 의장에게 보낸 서한에서 이 사건이 국경 요새화를 방해하려는 한국의 자작극이라고 주장했습니다.

화살머리고지까지 다시 매설…‘96만 발’ 추정치엔 “독립 검증 못 해”

국제지뢰금지운동의 이번 보고서는 또 북한이 2023년 이후 올해까지 한국과 중국 접경 지역을 비롯해 자국 영토에서 대인지뢰 사용을 이어가고 있으며, 100제곱킬로미터 이상이 지뢰로 오염된 ‘대규모 오염국’에 해당한다고 평가했습니다.

특히 지난해 봄부터 군사분계선 인근에 병력을 투입해 방벽과 철조망을 세우고 지뢰를 묻었으며, 과거 남북 공동 지뢰 제거가 이뤄졌던 화살머리고지 일대에도 지뢰가 다시 깔렸다고 지적했습니다.

또, 지난해 3월 전방 요새화 작업 도중 북한군에서 여러 명의 지뢰 폭발 사상자가 발생했다는 한국군 발표와 폭우 때 떠내려오는 북한 지뢰에 대한 한국과 중국 정부의 경고도 함께 실었습니다.

한편, 한국군이 2024년 이후 북한의 비무장지대 매설량으로 추정한 약 96만 발 수치는 이번 보고서에 포함되지 않았습니다.

앞서 한국 언론들은 지난 10월 국회 정보위원회와 국방위원회 등에 소속된 복수의 의원실을 인용해, 한국군이 북한의 2024년 이후 비무장지대 일대 지뢰 매설 규모를 약 96만 발로 추정해 국회에 보고했다고 전했습니다.

국제지뢰금지운동은 지난달 VOA에 이 수치를 독립적으로 검증할 수는 없다면서도, “사실이라면 2001년 인도 이후 세계 최대 규모의 대인지뢰 사용이며 유실 지뢰가 민간인과 군인 모두를 위협할 수 있다”고 경고한 바 있습니다.

전 세계 사상자 5년 만에 최다…금지협약 최대 시험대

이번 보고서에 따르면 전 세계적으로도 분쟁 확산과 지뢰 사용 증가로 인명 피해가 급증해 지난해 54개 국가와 지역에서 최소 6천929명이 숨지거나 다쳤습니다.

특히 사상자 수는 전년보다 10% 늘어 2020년 이후 5년 만에 최다치를 기록했으며, 신원이 확인된 사상자의 84%가 민간인이었고, 연령이 확인된 민간인 피해자의 절반은 어린이였습니다.

국가별로는 미얀마가 1천891명으로 3년 연속 가장 많았고, 피란민 귀환이 이어진 시리아가 1천602명으로 뒤를 이었습니다.

지난 1999년 발효된 대인지뢰금지협약도 러시아의 위협을 이유로 에스토니아와 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 폴란드 등 유럽 5개국이 사상 처음 공식 탈퇴하면서 최대 시험대에 올랐다고 지적했습니다.

보고서는 또 가입국인 우크라이나의 지뢰 사용과 생산도 협약 위반으로 지적했으며, 타마르 가벨닉 사무총장은 협약 탈퇴와 신규 생산·사용을 위험한 퇴보로 규정하며 중단을 촉구했습니다.

한편, 미국은 지난해 지뢰 제거와 피해자 지원 등에 미화 1억 8천690만 달러를 지원해 최대 공여국 자리를 유지했고, 한국은 930만 달러를 지원했습니다.

국제지뢰금지운동은 대인지뢰 금지와 제거를 위한 활동으로 1997년 조디 윌리엄스와 함께 노벨평화상을 받은 국제단체로, 연례 ‘랜드마인 모니터’ 보고서를 통해 각국의 지뢰 사용과 피해, 제거 활동 등을 발표하고 있습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.