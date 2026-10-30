청와대 “북한군 지뢰 폭발 사건 필요한 조치 지속 취할 것. 호르무즈 관련 기여 방안 모색 중”

한국 정부는 북한군이 군사분계선(MDL) 이남 지역에 매설한 지뢰로 인해 지난달 발생한 사건에 대해 분명한 원칙을 갖고 필요한 조치를 지속적으로 취해 나갈 것이라고 30일 밝혔습니다.

위성락 청와대 국가안보실장은 이날 기자간담회에서 정부는 “사고 이후 유엔군사령부와 함께 조사를 했고, 최종 조사 결과 발표를 통해 북한군의 지뢰가 정전협정 위반임을 밝히고, 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구했다”며 이같이 말했습니다.

위 실장은 또 “사고 지점의 북한군 지뢰지대를 폭파해 제거했고, 유엔총회 등 계기에 주요국과 국제사회를 대상으로 한국의 입장을 설명하고, 유엔 안보리에 서한을 보내는 등 외교적인 대응도 해 왔다”고 설명했습니다.

이와 함께 “북한이 MDL을 넘어오는 행위에 대해서는 작전지침에 따라 엄정하게 대응하고 있고, 극초음속 미사일 시험발사 등을 통해 군의 대응태세도 점검하고 현시했다”고 위 실장은 밝혔습니다.

이어 한국 정부는 “MDL 일대 긴장 조성의 근본적 원인인 MDL 인식 불일치를 해소하기 위해 남북 군사당국 간 회담을 수차례 제안했다”며, “정부는 평화공존 정책을 일관되게 추진해 ‘싸울 필요가 없는 평화’를 만들어 낼 수 있도록 역량을 집중하고 있다”고 강조했습니다.

위 실장은 호르무즈 해협의 자유 통항 회복 문제와 관련해서는 “국제사회와 긴밀히 소통하는 가운데 우리 국민의 보호와 우리 경제 이익의 수호를 위해 필요한 역할과 기여하는 방안을 지속적으로 모색하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “구체적으로는 청해부대를 확대, 강화하는 방안 등을 놓고 고심 중인데, 아직 검토가 최종적으로 완료되지는 않았다”고 전했습니다.

다만, “어떠한 경우에도 전쟁에는 절대 관여·개입하지 않는다는 원칙과 우리 상선의 보호, 원유 수송로 확보, 국민의 생명과 안전 보호를 위해 필요한 최소한의 활동과 국제적인 기여를 해 나간다는 기조를 견지해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스