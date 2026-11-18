올해 1월부터 10월까지 북중 교역액이 25억 달러를 넘어서며 9년 만에 최대 규모를 기록했습니다. 특히 북한의 대중 수출이 전년 동기 대비 52% 가까이 증가한 가운데, 10월 한 달 교역액은 전달보다 소폭 감소했습니다.

올해 북한과 중국의 교역액이 25억 달러를 넘어섰습니다.

중국 해관총서가 최근 공개한 국가별 수출입 통계에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 북중 교역액은 모두 25억2천668만 달러로 집계됐습니다.

지난해 같은 기간의 21억4천540만 달러보다 17.9% 증가한 규모입니다.

이는 1월부터 10월까지 누적 기준으로 2017년 이후 가장 큰 규모입니다.

2017년 같은 기간 북중 교역액은 43억6천93만 달러를 기록했습니다. 이후 국제사회의 대북 제재가 한층 강화되면서 2018년에는 19억5천414만 달러로 줄었고, 2019년에는 22억4천374만 달러를 기록했습니다.

특히 2020년과 2021년에는 신종 코로나바이러스 사태와 북한의 국경 봉쇄 등이 겹치면서 교역 규모가 급격히 위축됐습니다. 2021년 1월부터 10월까지 북중 교역액은 2억2천711만 달러까지 떨어졌습니다.

이후 교역은 다시 증가세를 보였고, 올해는 9년 만에 25억 달러를 넘어선 겁니다.

지금과 같은 추세가 이어진다면 올해 연간 북중 교역액은 30억 달러를 넘어설 가능성도 있습니다.

올해 교역에서 두드러지는 특징은 북한의 대중 수출 증가세입니다.

올해 1월부터 10월까지 북한의 대중 수출액은 5억3천125만 달러로, 지난해 같은 기간의 3억5천119만 달러보다 51.6% 증가했습니다.

반면 북한의 대중 수입액은 19억9천543만 달러로, 전년 동기 대비 11.3% 늘어났습니다. 대중 수출 증가율이 대중 수입 증가율보다 4배 이상 높은 겁니다.

북한의 대중 수출액은 2023년 같은 기간 2억4천만 달러에서 2024년 2억8천만 달러, 지난해 3억5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 올해는 5억 달러를 넘어선 것으로, 최근 몇 년 사이 증가세가 더욱 뚜렷해졌습니다.

한편, 10월 한 달 북중 교역액은 2억5천413만 달러로 집계됐습니다.

이는 지난해 같은 달의 2억2천701만 달러보다 11.9% 증가한 것입니다. 다만 전달인 9월의 2억9천880만 달러와 비교하면 14.9% 감소했습니다.

10월 북한의 대중 수출은 4천768만 달러, 대중 수입은 2억645만 달러였습니다.

이는 각각 9월보다 20.9%, 13.4% 줄어든 규모입니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.