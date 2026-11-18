유엔 북한 상주조정관실은 18일 유엔 북한 국가팀(UN Country Team∙UNCT)의 평양 복귀 여부와 관련해 “북한 정부의 초청이 있고 여건이 허락할 때 평양으로 돌아갈 준비가 돼 있다”고 밝혔습니다.

상주조정관실은 조 콜롬바노 유엔 북한 상주조정관과 김성 유엔 주재 북한 대사의 최근 뉴욕 회동에서 평양 복귀 문제가 조율됐는지를 묻는 VOA의 이메일 질의에 이같이 답하면서 “그동안 우리 측 복귀의 시기와 방식에 관한 논의가 계속되고 있다”고 설명했습니다.

유엔 북한 국가팀은 세계식량계획(WFP)과 유엔아동기금(UNICEF·유니세프), 세계보건기구(WHO), 식량농업기구(FAO) 등 북한 내 인도주의 지원과 개발 사업을 담당하는 유엔 산하 기구들의 협의체이며, 상주조정관은 이 기구들의 대북 활동을 총괄하는 최고위 대표입니다.

이번 입장은 신종 코로나바이러스 감염증 대유행 당시 북한의 국경 봉쇄로 국제기구 직원들이 모두 철수한 이후 유엔 기구들의 평양 상주 활동 재개를 위한 물밑 협의가 이어지고 있음을 보여주지만, 실제 복귀 시점이나 구체적인 합의 여부는 아직 확정되지 않았음을 시사합니다.

북한 유엔대사와 뉴욕서 면담…의제와 결과는 비공개

상주조정관실은 최근 홈페이지를 통해 조 콜롬바노 북한 주재 유엔 상주조정관이 이달 2일부터 6일까지 뉴욕에서 열린 유엔 상주조정관 연례회의를 계기로 김성 유엔 주재 북한대사를 만났다고 밝혔습니다.

상주조정관실은 면담 결과와 관련한 VOA의 질의에 “유엔 상주조정관과 북한 대표들의 양자 면담은 주재국 당국과의 통상적인 소통 활동으로 정기적으로 이뤄진다”고 설명했습니다.

이어 “이런 면담의 세부 내용과 결과는 비공개”라며, 공개된 내용 외에 새로 밝힐 사항은 없다고 덧붙였습니다.

7월 평양 방문…유엔 국가팀은 방콕서 업무

북한 주재 유엔 국가팀에는 유니세프와 세계보건기구, 세계식량계획 등 북한에서 인도적 지원과 개발 사업을 맡는 유엔 기구들이 참여합니다.

유엔에 따르면 북한이 코로나19 대유행으로 국경을 닫은 뒤 평양에 상주하던 유엔 국제 직원들은 2021년 초까지 철수했습니다.

이후 상주조정관과 국가팀 대부분은 태국 방콕을 임시 거점으로 업무를 이어왔으며, 평양의 유엔 기구 사무소에는 북한 국적 직원들이 남아 일하고 있습니다.

유엔 상주조정관실에 따르면 콜롬바노 조정관은 지난 7월 13일부터 18일까지 평양을 방문해 북한 외무성 관리들과 유엔의 현지 활동 현황과 향후 계획을 논의했습니다.

당시 콜롬바노 조정관은 평양의 유엔 기구 사무소를 찾아 북한 국적 직원들도 만났습니다.

유엔 개발조정실은 지난달 VOA에 국제 직원들의 평양 복귀와 대북 사업 재개를 준비하고 있으며, 10월 1일 방콕에서 열린 국가팀 회의에서 향후 대북 협력의 우선 분야를 논의했다고 밝힌 바 있습니다.

북한이 최근 일부 우방국 외교관의 입국을 허용하면서도 유엔 산하 기구 국제 직원들의 복귀는 계속 미뤄지고 있는 가운데, 복귀 시기와 운영 방식을 둘러싼 양측의 협의가 실제 현장 복귀로 이어질지 주목됩니다.

VOA 뉴스