북한 해킹조직이 인공지능(AI)으로 불리는 초지능(SI)를 활용해 소수 인력으로도 대규모 사이버 공격을 수행할 가능성이 커지고 있다고 한국 국가안보전략연구원(INSS)이 분석했습니다.

INSS은 16일 발표한 'AI 도구 활용 국가배후 해킹조직(APT) 활동의 안보적 영향 분석' 보고서에서 북한 해킹조직의 AI 활용 정황을 분석하고, AI가 사이버 공격의 속도와 인력 운용에 미치는 영향을 진단했습니다.

보고서에 따르면 미국 마이크로소프트는 지난달 29일 공개한 분석에서 북한 해킹조직 '제이드 슬릿(Jade Sleet)'이 AI 활용의 '정착 단계'에 진입했다고 평가했습니다.

표적 정보 수집부터 공격용 악성코드 작성과 오류 수정까지 일상적인 작전 업무 전반에 AI를 활용하고 있다는 의미입니다.

북한의 또 다른 해킹조직은 AI를 이용해 한국인을 겨냥한 피싱 문서를 대량으로 제작한 정황도 드러났습니다.

마이크로소프트에 따르면 북한의 해킹조직인 '오닉스 슬릿(Onyx Sleet)'은 올해 8월과 9월 표적별 정보가 담긴 PDF 형식의 유인 문서 100개 이상을 제작했습니다.

문서 메타데이터를 분석한 결과, 단 몇 분 사이 수십 개의 문서가 연이어 만들어진 것으로 나타났습니다.

마이크로소프트는 이 같은 제작 속도와 양을 고려할 때AI 플랫폼이 활용됐을 가능성이 매우 높다고 분석했습니다.

AI 활용은 피싱 문서 제작을 넘어 악성코드 개발과 공격 대상에 대한 사전 조사 등으로 확대되고 있습니다.

마이크로소프트는 북한 해킹조직들이 '커서(Cursor)'와 같은 AI 기반 코딩 도구를 이용해 코드를 생성하고 오류를 수정하거나, 악성코드의 탐지 회피 기능을 개선하는 데 활용했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

INSS은 북한의 사이버전 인력이 2024년 8월 기준 약 8천400명으로 추산된다며, AI 활용이 확산할 경우 과거 숙련 인력 다수가 필요했던 공격을 소수 인력이 수행할 가능성이 있다고 지적했습니다.

그러면서 북한 해킹조직의 AI 활용이 고도화되면 사이버 공격의 규모와 효율성이 더욱 커질 수 있다고 전망했습니다.

다만 현재까지 북한 해킹조직이 AI를 이용해 침투부터 정보 탈취와 자금 확보에 이르는 전 과정을 자율적으로 수행한 사례는 확인되지 않았다고 보고서는 밝혔습니다.

INSS은 이에 대응하기 위해 북한 해킹조직의 AI 활용 징후를 조기에 파악하고, 정부와 민간의 공동 분석 및 정보 공유 체계를 강화해야 한다고 제언했습니다.

VOA뉴스