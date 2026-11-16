북한 연계 ‘김수키’, 한국 국회의원실 사칭해 사이버 공격 시도

북한 연계 해킹 조직인 '김수키'로 추정되는 세력이 한국 국회의원실 관계자를 사칭해 국내 세미나 참석자들을 대상으로 사이버 공격을 시도한 정황이 포착됐습니다.

한국의 사이버 보안업체 지니언스는 16일 공개한 분석 보고서에서 국회의원실 선임비서관을 사칭한 이른바 '스피어피싱' 공격을 확인했다고 밝혔습니다.

스피어피싱은 불특정 다수에게 무작위로 이메일을 보내는 일반적인 피싱과 달리 특정 인물이나 기관을 겨냥해 정교하게 설계한 사이버 공격 방식입니다.

지니언스 보고서에 따르면 이번 공격은 지난 9월 한국 국회에서 열린 세미나에 실제 참석한 인사들을 대상으로 이뤄졌습니다.

공격자는 국회의원실 선임비서관을 사칭해 '세미나 사례비 관련 서류 요청'이라는 제목의 이메일을 보냈습니다. 사례비를 지급하기 위해 신청서를 작성해 회신해 달라는 내용이었습니다.

그러나 처음 보낸 이메일에는 정작 신청서가 첨부돼 있지 않았습니다.

수신자가 첨부파일이 빠졌다고 답장하자 공격자는 그제야 신청서를 다시 보낸다며 악성 압축파일을 전달했습니다.

압축파일에는 한글 문서로 위장한 악성 바로가기 파일이 들어 있었습니다.

피해자가 이 파일을 실행하면 정상적인 사례비 신청서가 화면에 나타나는 동시에 컴퓨터 내부에서는 악성 명령어가 실행되도록 설계됐습니다.

공격자는 이를 통해 외부 서버에서 추가 악성코드를 내려받고, 감염된 컴퓨터에서 공격 명령이 반복적으로 실행되도록 설정했습니다.

지니언스는 이 과정에서 사용된 새로운 원격제어 악성코드를 '노드링크랫(NodeLinkRAT)'으로 명명했습니다.

지니언스는 공격에 사용된 계정 정보와 피싱 페이지 구성, 인터넷주소 등이 과거 김수키의 활동과 일부 겹친다는 점을 근거로 북한 연계 조직의 소행일 가능성을 제기했습니다.

다만 다른 해킹 조직이 유사한 수법을 사용했을 가능성도 배제할 수 없다며, 김수키와의 연관성에 대한 분석 신뢰도를 '중간' 수준으로 평가했습니다.

앞서 김수키는 한국 정부의 전산망에 침투하기 위한 해킹 활동을 벌인 정황도 포착된 바 있습니다.

국제 사이버보안업체 카스퍼스키는 지난 5월 14일 발표한 보고서에서 김수키가 한국 정부의 전자인증체계를 겨냥한 악성코드를 개발하고 있다고 밝혔습니다.

카스퍼스키에 따르면 김수키는 '애플시드(AppleSeed)'라는 악성코드를 이용해 한국 정부 서버에서 사용하는 인증 관련 정보를 탈취하려 한 것으로 분석됐습니다.

이러한 인증 정보가 유출될 경우 해커들이 정상적인 사용자 계정을 도용해 정부 내부 시스템에 무단으로 접근할 위험이 있다고 카스퍼스키는 경고했습니다.

또 당시 김수키는 인공지능(AI) 기술을 악성코드 개발에 활용한 정황도 드러났습니다. 카스퍼스키는 악성코드의 일부 프로그램 코드에서 생성형 AI가 작성한 것으로 보이는 흔적을 발견했다고 밝혔습니다.

VOA뉴스