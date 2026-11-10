미국 등 G7 “북한 완전한 비핵화 재확인…암호화폐 탈취 공동 대응 필요”

미국을 비롯한 주요 7개국(G7) 외교장관들이 북한의 핵과 미사일, 암호화폐 탈취를 한목소리로 문제 삼았습니다.

일본 외무성은 9일 발표한 성명을 통해 이날 프랑스 파리에서 열린 G7 외교장관회의의 ‘위기와 국제적 도전’ 세션에서 장관들이 이 같은 입장을 밝혔다고 전했습니다.

장관들은 이 자리에서 북한의 불법 핵·탄도미사일 프로그램을 강력히 규탄하고, 유엔 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인했습니다.

아울러 암호화폐 탈취를 포함한 북한의 악성 사이버 활동에 함께 대응할 필요성을 표명했습니다.

또한 북한에 납치 문제를 즉각 해결할 것도 거듭 강력히 촉구했습니다.

이번 세션에는 미국과 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다 등 G7 외교장관들과 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표가 참석했습니다.

일본 외무성에 따르면 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날(9일) 회의에서 별도로 북한의 핵·미사일과 암호화폐 탈취, 납치 문제에 대한 각국의 정책 조율을 요청했습니다.

또 납치 문제의 즉각적인 해결을 위한 다른 G7 회원국들의 이해와 협력에 감사를 표했다고 전했습니다.

북한의 암호화폐 탈취와 관련해서는 최근 미국 수사당국이 대규모 사건의 배후로 북한을 지목한 바 있습니다.

미 연방수사국(FBI)은 지난달 31일 북한이 바이낸스에서 60억 달러 이상의 가상자산을 탈취한 책임이 있다고 발표하고, 관련 지갑 주소와 연결되거나 여기서 유래한 자금의 거래를 차단할 것을 업계에 촉구했습니다.

일본 외무성의 이번 G7 회의 결과 발표에는 바이낸스 사건이 직접 언급되지는 않았습니다.

한편, 이번 회의를 계기로 마코 루비오 미국 국무장관과 모테기 외무상도 별도로 만나 의견을 교환했습니다.

일본 외무성은 두 장관이 미일 동맹의 억제력과 대응 능력을 강화하기 위해 안보 협력을 더욱 진전시키기로 했다고 밝혔습니다.

또 인도태평양을 포함한 지역 정세에 관해 의견을 나누고 긴밀한 소통을 이어가기로 했다고 설명했습니다.

프랑스와 한국 외교장관 회담에서는 한반도 정세가 논의됐습니다.

프랑스 외교부는 장노엘 바로 외무장관과 조현 한국 외교부 장관이 9일 만나 한반도 정세와 주요 국제 현안을 논의하고, 다자주의와 국제법에 기반한 국제질서를 지지한다는 입장을 재확인했다고 밝혔습니다.

한편, G7 외교장관들은 법치에 기반한 자유롭고 열린 인도태평양의 중요성을 강조했습니다.

동중국해와 남중국해, 타이완해협을 포함해 무력이나 강압으로 현상을 일방적으로 바꾸려는 시도에 강력히 반대한다는 입장도 거듭 밝혔습니다.

모테기 외무상은 유럽·대서양과 인도태평양의 안보는 분리할 수 없다고 강조했습니다.

프랑스 외교부에 따르면 이번 G7 외교장관회의는 9일부터 10일까지 이틀 일정으로 파리에서 열리며, 한국은 프랑스의 초청으로 참가했습니다.

VOA 뉴스