FBI, “ 60억 달러 이상 규모의 바이낸스 공격, 북한에 책임 있어”

미국 연방수사국(FBI)은 31일 최근 발생한 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)의 60억 달러 규모 해킹 사건 배후로 북한을 공식 지목했습니다.

FBI는 이날 경고문을 통해 지난 10월 29일경 발생한 가상자산 탈취 사건이 북한 당국의 소행으로 확인됐다고 밝혔습니다.

또 이번 악의적 사이버 활동을 북한 정찰총국 산하 해킹 조직인 ‘트레이더트레이(TraderTraitor)’의 범행으로 규정했습니다.

이번 사건 발생 이후 북한이 해킹 배후로 지목돼 왔으나, FBI가 이를 공식 확인한 건 이번이 처음입니다.

미국의 블록체인 분석업체 TRM 랩스도 30일 바이낸스 가상자산 탈취 사건의 배후로 ‘트레이더트레이터’를 지목한 바 있습니다.

바이낸스는 앞서 지난 29일 해킹으로 약 63억 달러 규모의 피해를 본 것으로 추정된다고 밝힌 바 있습니다.

FBI는 경고문에서 미 비밀경호국(USSS), 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 합동 수사 결과, 탈취 세력이 도난당한 자산을 주로 이더리움(ETH)으로 전환한 정황을 포착했다고 밝혔습니다.

당국은 이들이 다음 세탁 단계를 준비하기 위해 탈중앙화 금융 서비스(DeFi)와 즉시 교환(Instant Swap) 서비스를 활용해 추적을 피하고 자금을 세탁하려는 것으로 보고 있습니다.

이에 따라 FBI와 미 수사당국은 민간 부문의 적극적인 협조를 당부했습니다.

토르노드(THORNode)와 RPC 노드 운영자, 즉시 교환소, DeFi 서비스 제공업체, 블록체인 분석 업체 등 관련 기관에 대해 북한 해킹 조직이 자금 세탁에 사용하는 지갑 주소와의 거래나 관련 유래 거래를 즉시 차단해 줄 것을 촉구했습니다.

FBI는 "북한의 불법 사이버 범죄와 가상자산 탈취 시도를 식별하고 무력화함으로써 가상자산 생태계를 보호하기 위해 최선을 다하고 있다"며 관련 정보가 있는 민간 기관이나 개인은 현지 FBI 지부나 인터넷범죄신고센터(ic3.gov)로 신고해 줄 것을 요청했습니다.

VOA 뉴스