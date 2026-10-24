김정은, 신압록강대교 통해 중국 전격 방문

김정은 북한 국무위원장이 중국을 전격 방문했습니다.

한국 통일부는 김 위원장이 현지 시간 24일 오전 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다고 밝혔습니다.

김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 기념일을 맞아 베이징을 방문한 지 13개월 만입니다.

통일부 당국자는 김 위원장이 신압록강대교를 건너 중국에 도착한 것으로 파악하고 있다고 밝혔습니다.

신압록강대교는 북한 평안북도 신의주와 중국 단둥을 연결하는 다리로, 지난 15일 공식 개통됐습니다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관 시설 등의 문제로 개통이 미뤄져 왔습니다.

이번에 김 위원장이 새로 개통된 다리를 통해 중국을 방문하면서 북중 간 교류와 협력 확대 움직임에도 관심이 쏠리고 있습니다.

김 위원장의 방중은 중국의 한국전쟁 참전 기념일을 앞두고 이뤄졌습니다.

중국은 매년 10월 25일을 중국인민지원군의 날로 기념하고 있습니다. 이날은 중국군이 1950년 한국전쟁에 참전한 것을 기리는 날로, 올해는 참전 76주년을 맞습니다.

김 위원장의 이번 방문은 최근 북한이 러시아와 군사·경제적 협력을 강화하는 가운데 중국과의 관계에도 다시 무게를 두고 있다는 점에서 주목됩니다.

북한과 중국은 지난해 9월 김 위원장의 중국 방문과 올해 6월 시진핑 중국 국가주석의 평양 방문 등을 통해 고위급 교류를 이어왔습니다.

국가정보원은 전날인 23일 국회 정보위원회 비공개 현안 보고에서 이번 김 위원장의 방중이 당일 바로 귀국하는 일정이 유력하다고 보고한 것으로 전해졌습니다.

VOA 뉴스



