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신화통신 “북중 신압록강대교 15일 개통”.. 교역, 인적 교류 확대 전망

지난 5일 중국 단둥 쪽에서 바라본 신압록강대교
지난 5일 중국 단둥 쪽에서 바라본 신압록강대교

중국 랴오닝성 단둥과 북한 평안북도 신의주를 연결하는 신압록강대교가 완공 12년만인 15일 공식 개통됩니다.

중국 관영 `신화통신’은 14일 “중국과 북한 간 협의 끝에 새로 건설된 신압록강대교가 15일 공식 개통된다”고 보도했습니다.

북중 양국은 이날 합동 개통식을 열 예정이라고 통신은 전했습니다.

앞서 한국 언론들은 신압록강대교 북쪽 통관시설에 13일 북한 인공기와 중국 오성홍기가 걸리는 등 개통 움직임이 감지됐다고 보도했습니다.

단둥과 신의주를 잇는 기존 다리인 중조우의교에서 남서쪽으로 약 13㎞ 떨어진 신압록강대교는 중국이 사업비 전액을 부담해 길이 3천26m, 왕복 4차로 규모로 2014년 완공했습니다.

그러나 북한 쪽 연결도로와 세관 및 통관 시설 공사가 늦어지면서 사용되지 못했습니다.

이후 국제사회의 대북 제재와 코로나19, 북중 관계 냉각 등이 겹치면서 개통이 장기간 미뤄졌습니다.

신압록강대교가 정식 개통되면 기존 압록강철교(중조우의교)에 집중됐던 북중 간 물류 수송 부담이 분산되고, 양국 간 교역 등 경제협력뿐 아니라 인적 교류도 확대될 것으로 전망됩니다.

이번 개통은 특히 북한과 중국이 관계를 적극 강화하고 있는 가운데 이뤄지는 것이어서 주목됩니다.

VOA 뉴스

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