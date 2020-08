미국·캐나다·멕시코 국경통제 9월 21일까지 연장

미국과 캐나다, 멕시코 국경 통행 제한이 다음 달 21일까지 한 달 추가 연장됐다고 미 고위 관리가 14일 밝혔습니다.

채드 울프 미국 국토안보부장관 대행은 이날 트위터에서 "우리는 코로나바이러스 확산을 늦추기 위해 캐나다, 멕시코와 협력하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

울프 장관 대행은 우리는 오는 9월 21일까지 미국 국경을 통한 비필수적 여행 제한 연장을 동의했다고 강조했습니다.

We continue to work with our Canadian and Mexican partners to slow the spread of #COVID19. Accordingly, we have agreed to extend the limitation of non-essential travel at our shared land ports of entry through September 21.