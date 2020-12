트럼프, 호주·일본·인도 정상에 '공로 훈장' 수여

도널드 트럼프 미국 대통령이 아베 신조 전 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 스콧 모리슨 호주 총리 등 ‘쿼드(Quad)’ 3개 동맹국 지도자들에게 공로 훈장을 수여했습니다.

로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관은 어제(21일) 트위터를 통해 이 같이 밝히며, 각 국의 미국 주재 대사들에게 훈장을 전달하는 사진을 공개했습니다.

오브라이언 보좌관은 모디 총리가 “미국과 인도의 전략적 동반자 관계를 강화” 했고, 아베 전 총리에 대해서는 “자유롭고 개방된 인도-태평양에 대한 리더십과 비전”을 이유로 훈장을 수여한다고 밝혔습니다.

“On behalf of President @realDonaldTrump, I presented the Legion of Merit to @ScottMorrisonMP, @narendramodi, and @AbeShinzo, through Ambassadors @A_Sinodinos, Sugiyama @JapanEmbDC, and @SandhuTaranjitS, who accepted the decorations.” –NSA Robert C. O’Brien pic.twitter.com/hmgiQrY5RP