예멘 내 후티 반군과 싸우고 있는 사우디 주도 연합군은 26일 이란의 지원을 받고 있는 후티 반군이 사우디 아람코의 자잔 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다. 이는 후티 반군이 사우디 왕국 최대 정유시설을 공격했다고 밝힌 지 하루 만입니다.

연합군의 대변인 투르키 알말리키 소장은 소셜미디어 X를 통한 성명에서 공격 사실을 확인하고, 민간인과 민간 시설을 겨냥한 공격에는 “단호한 군사적 대응이 뒤따를 것”이라고 경고했습니다.

예멘 국경 인근의 자잔 정유시설은 하루 40만 배럴의 원유를 처리할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 알말리키 대변인은 인명 피해와 시설 손상 여부는 밝히지 않았습니다.

연합군은 이후 이번 공격에 쓰인 것으로 보이는 예멘 내 미사일 발사대를 파괴했다고 밝혔습니다.

미국이 테러단체로 지정한 후티 반군은 지난 25일 라스 타누라 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다. 이곳은 사우디 원유의 주요 수출 터미널 역할도 하는 대규모 단지의 일부입니다.

후티 반군의 야흐야 사리 대변인은 26일 X에 올린 성명에서 이번 잇단 공격은 호데이다 항구에 대한 연합군 공습에 대한 “보복”이라고 주장했습니다. 또 호데이다가 추가로 공격받으면 보복을 주저하지 않겠다며, 사우디 영토 “깊숙이” 타격하겠다고 위협했습니다.

앞서 연합군의 알말리키 대변인은 지난 25일 라스 타누라 상공에서 드론 4대를 요격하고, 제다 이슬람 항구 인근에서 드론 1대를 파괴했다고 밝혔습니다. 26일에는 사우디 동부 지역 상공에서 드론 2대를 추가로 요격해 파괴했다고 전했습니다.

사우디 민방위 당국은 지난 24일 리야드 금융지구에 대한 공격으로 11명이 다쳤다고 25일 밝혔습니다. 부상자는 사우디인 2명, 인도인 2명, 네팔인 3명, 이집트인 4명으로 확인됐습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 24일 사우디 외무장관 파이살 빈 파르한 알사우드 왕자와 통화한 뒤, 사우디의 민간·에너지 시설을 겨냥한 후티 반군의 계속된 공격을 규탄했습니다.

미국 국무부는 두 사람이 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협에서 항행의 자유가 보장돼야 한다는 점을 강조했다고 전했습니다. 미국과 유엔은 후티 반군의 공격이 역내 안보와 해상 운송에 위협이 된다고 밝혔습니다.

라스 타누라 공격 소식이 전해진 뒤, 중동의 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제 유가는 25일 상승했습니다. 국제 유가의 기준인 브렌트유는 0.9% 오른 배럴당 92달러 22센트, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 0.45% 상승한 82달러 42센트를 기록했습니다.

후티 반군의 공격은 과거에도 아람코의 운영과 국제선 항공편, 주요 행사에 차질을 빚었습니다.

후티 반군은 최근 몇 달 사이 홍해 연안의 넓은 지역을 장악했고, 최근 며칠 사이에는 사우디가 지원하고 국제사회가 인정하는 예멘 정부의 임시 수도 아덴을 향해 진격했습니다.

예멘에서는 후티 반군이 2014년 수도 사나를 장악한 뒤, 내전이 이어지고 있습니다. 사우디 주도 연합군은 2015년 국제사회가 인정하는 정부를 지원하려고 개입했습니다.

2022년 유엔 중재로 휴전이 이뤄진 뒤 소강상태였던 교전은 지난 7월 재개됐습니다.

VOA 뉴스