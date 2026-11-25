예멘 내 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 최대 정유시설인 라스 타누라 정유시설을 공격했다고 주장했습니다. 사우디 측은 정유시설 피격 여부를 확인하지 않았지만, 중동 지역의 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제 유가가 상승했습니다.

예멘 내 친이란 후티 반군은 25일 사우디아라비아 최대 정유시설인 라스 타누라 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다. 이 시설은 사우디산 원유의 주요 수출 터미널 인근에 있습니다.

후티 반군의 군사 대변인 야히야 사리는 25일 소셜미디어 엑스(X)에 올린 성명에서 사우디 동부 지역에 있는 라스 타누라 정유시설을 ‘직접’ 공격했고, 이에 따라 ‘시설에 화재가 발생했다’고 밝혔습니다.

그는 후티 반군이 앞으로도 사우디아라비아를 겨냥한 군사작전을 계속할 것이라며, 사우디에 대한 추가 공격을 위협했습니다.

앞서 이날 사우디 주도 연합군은 방공망이 라스 타누라 상공에서 드론 4대를 요격해 격추했다고 밝혔습니다. 다만 정유시설이 실제로 공격받았는지는 확인하지 않았습니다.

그러나 로이터 통신이 검토한 미국 항공우주국(NASA)의 위성사진과 소셜미디어에 확산한 게시물에는 정유시설 주변에서 짙은 검은 연기가 관측됐고, 연기가 뒤덮은 면적은 약 600제곱킬로미터에 달하는 것으로 나타났습니다.

이 정유시설의 하루 원유 처리 능력은 55만 배럴로 알려졌으며, 사우디아라비아의 주요 원유 수출 단지의 일부입니다.

사리 대변인은 별도의 소셜미디어 게시물에서 24일 사우디 수도 리야드의 금융 지구를 겨냥한 공격으로 상당한 피해가 발생했다고도 주장했습니다.

사우디 민방위 당국은 리야드에서 사우디 국부펀드 본부가 입주한 건물이 공격받아 11명이 다쳤다고 밝혔습니다.

사우디 당국은 리야드 금융지구에서 가장 높은 건물 가운데 하나인 이 건물에 대한 공격을 테러 공격으로 규정하고, 부상자 가운데 인도 국적자는 2명, 네팔 국적자는 3명, 이집트 국적자는 4명이라고 밝혔습니다.

이번 공격은 일주일도 안 돼 해당 건물을 겨냥한 두 번째 공격입니다.

연합군의 대변인 투르키 알말리키는 후티 테러 조직을 공격의 배후로 지목하고 단호한 대응을 맹세했습니다.

한편, 사우디 주도 연합군은 안전상의 우려를 이유로 25일 예멘의 호데이다 항구에 있는 민간인들에게 대피할 것을 촉구했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 24일 사우디아라비아의 민간 시설과 에너지 시설을 겨냥한 후티 반군의 지속적인 공격을 규탄했습니다. 루비오 장관의 성명은 이날 사우디의 왕자인 파이살 빈 파르한 알사우드 외무장관과 전화 통화를 한 뒤 나왔습니다.

미국과 유엔은 예멘 내에서 벌어지는 후티 반군의 공격과 사우디아라비아를 겨냥한 공격이 역내 안보와 해상 운송에 위협이 된다고 밝혔습니다.

미국 국무부는 설명 자료를 통해 “두 장관은 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협에서 항행의 자유를 보장해야 한다는 점을 강조했다”고 밝혔습니다.

국제 유가 상승

사우디 정유시설에 대한 공격 보도가 나온 뒤 중동 지역의 원유 공급 차질 가능성에 대한 우려가 커지면서 25일 국제 유가는 상승했습니다.

로이터 통신에 따르면 국제 유가 기준인 브렌트유는 배럴당 92달러 22센트로 0.9% 올랐고, 미국 유가 기준인 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 82달러 42센트로 0.45% 상승했습니다.

후티 반군의 공격으로 과거에도 사우디 국영 석유회사 아람코의 운영과 국제선 항공편, 사우디에서 개최된 주요 행사가 차질을 빚은 바 있습니다.

예멘 내 교전 격화

후티 반군은 24일 사우디 공군이 지난 72시간 동안 예멘 수도 사나를 포함한 여러 지역에 72차례 공습을 가해 민간인들이 숨지거나 다쳤다고 주장했습니다.

예멘 정부군은 24일 남서부 타이츠 주에서 공세를 벌여 후티 반군 대원 27명을 사살했다고 밝혔습니다.

예멘군은 또 후티 반군 진지를 상대로 수백 차례 공격을 감행해 반군 대원 97명을 무력화했다고 주장했습니다. 다만 이로 인한 사망자와 부상자 규모는 구체적으로 밝히지 않았습니다.

후티 반군은 예멘 정부군의 최근 발표에 대해 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

후티 반군은 최근 몇 달 동안 홍해 연안의 광범위한 지역을 장악했으며, 최근에는 사우디아라비아의 지원을 받는 국제사회가 인정한 예멘 정부의 임시 수도 아덴을 향해 진격했습니다.

예멘은 후티 반군이 수도 사나를 장악한 2014년부터 내전에 휩싸였습니다. 사우디 주도 연합군은 국제사회가 인정한 예멘 정부를 지원하기 위해 2015년 군사 개입에 나섰습니다.

전투는 2022년 유엔 중재로 휴전이 이뤄진 뒤 한동안 소강상태를 보였지만, 올해 7월 재개됐습니다.

VOA 뉴스