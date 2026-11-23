김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 유럽산으로 추정되는 고가 스키 장비를 착용한 모습이 공개된 가운데 미국 정부가 스키 장비는 유엔 제재로 대북 반입이 금지된 사치품에 해당한다고 밝혔습니다. 또 모든 유엔 회원국에 대북 제재 이행 의무를 정기적으로 상기시키고 있다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

미국 국무부는 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애와 북한 군부 고위 인사의 유럽산 추정 스키 장비 사용 논란과 관련해 스키 장비가 유엔 안전보장이사회 대북 제재로 대북 반입이 금지된 품목이라는 입장을 분명히 했습니다.

미국 국무부 대변인은23일 VOA의 관련 질의에 “유엔 회원국은 관련 안전보장이사회 결의에 따라 사치품을 북한에 직접 또는 간접적으로 공급하거나 판매·이전하는 것을 막아야 한다”며 “여기에는 스키 장비 같은 여가용 스포츠 장비도 포함된다”고 밝혔습니다.

또 “미국은 유엔 회원국들에 모든 대북 안보리 결의를 이행할 의무가 있다는 점을 정기적으로 상기시켜 왔다”고 강조했습니다.

제조사가 직접 북한에 팔지 않았더라도 제3국 중개인이나 해외 공관, 밀수망 등을 통해 장비가 유입됐다면 유엔 회원국의 제재 이행 의무에 어긋나는 우회 반입에 해당합니다.

삼지연 스키 사진 공개…유럽 제조사 두 곳 “북한과 거래 없어”

앞서 북한 관영 조선중앙통신은 지난 17일 김정은 위원장의 삼지연시 관광지구 시찰 소식을 전하며 김주애가 스키를 타는 장면을 공개했습니다.

연합뉴스 등 한국 언론들은 해당 사진을 토대로 김주애가 사용한 스키와 폴에 스위스 업체 스퇴클리의 로고가 보였으며, 시찰에 동행한 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장의 스키 부츠는 오스트리아 업체 피셔 제품으로 보인다고 보도했습니다.

스위스 언론 블리크도 김주애가 사용한 장비의 브랜드로 스퇴클리를 거론했습니다.

스퇴클리 스키는 시중에서 한 세트에 최소 미화 1천100달러 이상에 거래되는 고가 장비이며 피셔 부츠 역시 약 600달러에 판매되고 있습니다.

두 유럽 제조사는 앞서 20일 VOA의 관련 질의에 모두 북한과 어떠한 사업 관계도 없다고 설명했습니다.

스퇴클리는 앞서 VOA에 “북한으로 제품을 수출하지 않고 현지 거래 관계도 없다”며, 공개된 사진과 영상만으로는 해당 장비가 자사 정품인지 판단할 수 없다고 밝혔습니다.

피셔도 “북한에서 제품을 판매하거나 유통하지 않으며 북한 기관이나 개인과 거래 관계가 없다”고 답했습니다.

아울러 유럽연합(EU)의 제재와 수출 통제 규정을 준수하고 있다며 사진만으로는 부츠의 출처나 유통 경로를 확인할 수 없다고 덧붙였습니다.





유엔, 여가용 스포츠 장비 명시…EU·스위스도 스키 장비 공급 금지

유엔 안전보장이사회는 북한의 첫 핵실험 이후인 2006년 결의 1718호를 채택해 회원국들이 사치품의 직접·간접 대북 공급과 판매, 이전을 막도록 했습니다.

안보리는 2016년 채택한 결의 2270호에서 대북 공급을 금지하는 사치품 목록에 여가용 스포츠 장비를 명시했습니다.

피셔가 있는 오스트리아에 적용되는 유럽연합의 대북 제재 규정은 스키 장비를 금지 품목에 포함하고 있습니다.

유럽연합 회원국이 아닌 스위스도 자체 대북 제재 규정의 사치품 목록에 스키 장비를 명시하고 북한에 대한 공급을 금지하고 있습니다.

그러나 북한 지도부는 국제사회의 사치품 제재 속에서도 고급 유럽산 차량과 명품 시계, 의류 등을 공개 석상에 잇따라 노출해 왔습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.