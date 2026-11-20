김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애와 북한 군부 핵심 인사인 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 유엔 안전보장이사회 결의로 대북 반입이 금지된 유럽산 추정 스키 장비를 사용하는 모습이 최근 포착됐습니다.

북한 관영 조선중앙통신이 지난 17일 공개한 삼지연시 관광지구 시찰 사진에는 김주애가 스키와 폴을 사용하는 장면이 담겼으며, 함께 현장을 둘러본 박정천 부위원장 역시 스키와 스키 부츠를 착용한 모습이 포착됐습니다.

해당 영상이 공개된 직후 세계 각국 언론들은 김주애와 박 부위원장이 착용한 스키 용품들이 유럽산 제품으로 추정된다고 잇따라 보도했습니다.

영국 인디펜던트와 스위스 블리크 등 유럽 언론과 연합뉴스, 조선일보 등 한국 언론들은 사진 분석을 토대로 김주애의 스키와 폴에 스위스 업체 스퇴클리의 로고가 보였으며, 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장의 스키 부츠는 오스트리아 업체 피셔 제품으로 보인다고 보도했습니다.

김주애가 착용한 스퇴클리의 스키는 시중에서 한 세트에 최소 미화 1천100달러 이상에 거래되는 고가 장비로 알려져 있으며, 박 부위원장이 신은 것으로 보이는 피셔 부츠는 미화 약 600달러에 판매되고 있습니다.

제조사들 “북한과 거래 없어”…진품 여부·반입 경로는 미확인

두 유럽 제조사는 VOA의 관련 질의에 모두 북한과 어떠한 사업 관계도 없으며, 공개된 사진만으로는 해당 장비의 진위나 유입 경로를 확인할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.

스위스 스퇴클리 언론담당팀은 20일 VOA에 보낸 서면 답변에서 “스퇴클리는 북한으로 제품을 수출하지 않으며 북한과 어떠한 사업 관계도 맺고 있지 않다”고 밝혔습니다.

이어 “공개된 사진과 영상 자료만으로는 해당 제품이 스퇴클리 진품인지 아닌지 확인할 수 없다”고 덧붙였습니다.

오스트리아 피셔 스포츠의 타냐 빈터할더 수석 홍보담당관도 VOA에 “피셔는 북한에서 제품을 판매하거나 유통하지 않으며 북한 기관이나 개인과 어떠한 사업 관계도 없다”고 답했습니다.

이어 “피셔는 모든 관련 유럽연합(EU) 제재와 수출 통제 규정을 철저히 준수하고 있다”고 강조하면서 “공개된 사진만으로는 개별 제품의 원산지나 유통 경로를 파악할 수 없으며, 관련 법률이나 무역 제한 위반을 시사하는 어떤 정보도 갖고 있지 않다”고 밝혔습니다.

유엔 결의 2270호, ‘여가용 스포츠 장비’ 대북 반입 명시적 금지

유엔 안보리는 스키 같은 여가용 스포츠 장비를 대북 반입 금지 사치품으로 규정하고 있습니다.

유엔 안보리는 북한의 1차 핵실험 직후인 지난 2006년 결의 1718호를 통해 사치품의 직·간접적인 대북 공급과 판매, 이전을 금지했습니다.

이어 북한의 4차 핵실험에 대응해 지난 2016년 3월 만장일치로 채택한 결의 2270호에서는 금지 사치품 목록을 한층 구체화하면서 ‘여가용 스포츠 장비(recreational sports equipment)’와 2천 달러 초과 설상차(스노모빌) 등을 명시적으로 포함했습니다.

유럽연합(EU) 역시 유엔 결의를 이행하기 위한 자체 대북 제재 규정(EU 이사회 규정 2017/1509)에서 스키와 골프, 다이빙 장비 등 고급 스포츠 용품과 스키장 건설용 시설·장비의 대북 수출을 금지하고 있으며, 비유럽연합 회원국인 스위스도 유엔 결의 2270호에 맞춰 여가용 스포츠 장비의 대북 반입 금지 조치를 국내법에 반영해 시행 중입니다.

이에 따라 제조사가 직접 북한에 팔지 않았더라도 제3국의 중개인이나 해외 공관, 밀수망을 통해 북한으로 넘어갔다면 유엔 회원국의 제재 이행 의무를 위반한 우회 반입에 해당합니다.

북한 지도부는 그동안 국제사회의 강력한 사치품 제재 속에서도 고급 유럽산 차량과 명품 시계, 의류 등을 공개 석상에 잇따라 노출해 왔습니다.

VOA 뉴스