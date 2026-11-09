미국 특사 ‘아부다비 회담서 러시아와 우크라이나의 전후 안보 논의가 목표’

러시아와 우크라이나 협상단이 10일 아랍에미리트 아부다비에서 미국 특사들과 만날 예정입니다. 이번 회담은 지난 2월 이후 처음 열리는 3자 평화 협상으로, 미국은 양측이 전후 안보 체제 구축 방안을 직접 논의하기를 기대하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 특사인 재러드 쿠슈너는 9일 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 "트럼프 대통령은 막대한 인명 피해와 파괴, 고통을 초래한, 이 끔찍한 전쟁을 끝내겠다는 확고한 의지를 갖추고 있다"고 밝혔습니다.

쿠슈너 특사는 회담에 앞서 자신과 스티브 위트코프 특사가 우크라이나와 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO), 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 측 파트너들과 협의할 것이라고 밝혔습니다.

쿠슈너 특사는 이번 이틀간의 회담이 "우크라이나와 러시아가 전후 안보 우려와 제안, 가능한 해결책을 직접 논의하도록 하기 위한 것"이라고 적었습니다. 또, 미국의 4대 우선 과제로 교전 종식, 신뢰할 수 있는 안보 보장, 우크라이나의 경제 계획, 그리고 전쟁 포로와 민간인 송환 등 인도주의적 조치를 명시했습니다.

마코 루비오 미 국무장관은 8일 기자들에게 우크라이나와 유럽의 전후 안보 체계와 관련해 진전이 있었다고 밝혔지만, "아직 어떤 것도 최종으로 확정되지는 않았다"며 주의를 당부했습니다.

트럼프, 합의 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일 방송된 CBS 시사 프로그램 '60 분' 인터뷰에서 "합의에 매우 근접했다고 생각한다"고 말했습니다. 그러면서 우크라이나가 "조금 다른 형태로 남게 될 것"이라고 밝혔지만, 구체적으로 무엇을 의미하는지는 설명하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시간을 벌기 위해 자신을 이용하고 있다는 관측을 일축했습니다. 트럼프 대통령은 "그렇게 생각하지 않는다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 같은 날 기자들에게 오는 11월 18일부터 19일까지 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 푸틴 대통령 그리고 시진핑 중국 국가주석과 회동할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

인테르팍스 통신에 따르면, 러시아 대표단은 이번에도 푸틴 대통령의 측근인 블라디미르 메딘스키 보좌관이 이끌며, 세르게이 랴브코프 외무차관도 대표단에 포함된다고 드리트리 페스코프 크렘린궁 대변인이 밝혔습니다.

우크라이나 측 수석 협상 대표인 루스템 우메로프는 페이스북을 통해 대표단이 아랍에미리트로 출발했으며, 현지에서 유럽 당국자들과 별도의 조율 회의를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.

페스코프 대변인은 9일 이번 회담 자체는 3자 형식으로 유지될 것이라고 말했습니다.

퍼스트레이디의 역할

지난달 멜라니아 트럼프 여사의 도움으로 마련된, 러시아가 점령한 올레슈키 주변 지역의 6일간의 교전 중단이 이번 협상의 배경이 되고 있습니다.



멜라니아 여사는 지난 5일 백악관에서 러시아와 우크라이나 대표들이 참석한 행사에서, 이번 휴전이 "지속적인 평화의 불꽃으로 커져나갈 작은 불씨"가 되지를 바란다고 밝혔습니다.

크렘린궁도 멜라니아 여사의 역할을 환영했습니다. 페스코프 대변인은 이를 "성공적인 인도주의적 평화 구축 노력"이라며, "이 같은 노력이 계속되기를 바란다"고 말했습니다.

계속되는 공격

9일 러시아의 제트 추진 무인기가 우크라이나 남부 오데사의 한 창고를 타격해 3명이 숨지고 3명이 다쳤습니다. 오데사 시와 지역 당국이 텔레그램을 통해 ‘해당 창고에는 지역 학교와 유치원에 공급할 식량이 보관돼 있었다’라고 밝혔습니다.

아르템 네크라소우 우크라이나 에너지부 제1차관은 러시아의 공격으로 9일 새벽, 12개 지역에서 일부 주민들의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔습니다.

우크라이나 공군에 따르면 러시아는 밤사이 무인기 317대를 발사했으며, 이 가운데 105대는 제트 추진 방식이었습니다.

이와는 별도로, 우크라이나 긴급 구조 당국은 지난주 자포리자 지역 코미슈바카 마을의 구호시설을 겨냥한 러시아의 폭격으로 인한 사망자가 55명으로 늘었다고 밝혔습니다. 미하일로 세미킨 지역 책임자는 8일, 45명이 실종 상태라고 말했습니다.

러시아 내부에서는 우크라이나의 무인기 공격 이후, 상트페테르부르크 외곽 키리시의 키네프 정유공장에서 화재가 발생했다고 알렉산드르 드로즈덴코 레닌그라드주 주지사가 9일 밝혔습니다.

VOA 뉴스