미 전문가들 "젤렌스키 포로 이송 공개, 이재명 정부 대북·대러 전략에 차질"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 북한군 포로 이송 공개가 한국 이재명 정부의 북한과 러시아에 대한 전략에 차질을 빚었을 것이라는 미국 전문가들의 분석이 나왔습니다. 이조은 기자가 보도합니다.

미국 전문가들은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 북한군 포로 이송 사실 공개에 대한 한국 정부의 반발은 북한과의 대화 재개를 추진하면서 러시아와의 관계도 염두에 뒀기 때문이라고 진단했습니다.

시드니 사일러 전 국가정보위원회 북한 담당 국가정보관과 빅터 차 전략국제문제연구소 한국석좌, 에마 챈렛-에이버리 아시아소사이어티 정책연구소 선임국장은 지난 15일 전략국제문제연구소(CSIS)가 연 온라인 대담에서 이같이 분석했습니다.

특히 사일러 전 정보관은 북한군 포로 이송의 공개 시점이 문제였다고 지적했습니다. 한국의 이재명 대통령이 북한과의 대화 재개를 위해 걸림돌을 없애려던 시점에 북한을 불쾌하게 만들고 싶지 않아한다는 겁니다.

또 러시아를 자극하지 않으려는 고려도 있었다면서 "이 대통령이 원했던 이야기 흐름은 아니었다"고 평가했습니다.

사일러 전 정보관은 이어 확인되지 않은 추정이라고 전제하면서 한국이 북한에 북한군 포로 이송 사실을 미리 알렸을 가능성을 제기했습니다.

그러면서 한국 정부는 이를 정치적으로 이용하지 않겠다는 약속이 있었을 수도 있다면서, 하지만 젤렌스키 대통령의 공개로 이런 접근이 흔들렸다고 분석했습니다.

사일러 전 정보관은 이어 "이재명 대통령이 이 문제에 대해 말하지 않을 방법이 더는 없게 됐다"고 말했습니다.

앞서 젤렌스키 대통령은 지난달 23일 유엔총회 연설에서 북한군 포로 두 명을 한국으로 보냈다고 밝혔습니다.

이들은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포됐습니다. 두 병사는 한국행을 희망해 왔습니다.

이후 한국 정부는 비공개 합의를 어긴 것이라며 우크라이나에 공식 사과를 요구했습니다.

챈렛-에이버리 아시아소사이어티 정책연구소 선임국장은 이들이 일반 탈북민이 아니라 군인이라는 점을 주목했습니다.



러시아에 파병된 이들은 북한이 영웅으로 선전해 온 군인들이며, 따라서 김정은 국무위원장은 굴욕감을 느꼈을 것이라고 분석했습니다. 또 북한 포로 이송을 공개한 장소가 유엔총회였다는 점도 한국 정부측의 반발을 키웠다고 말했습니다.

챈렛-에이버리 선임국장은 "말 그대로 전 세계가 보는 유엔총회라는 두드러진 무대에서 이 일이 벌어져 문제가 크게 부각됐다”며 “이 대통령은 이에 매우 날카롭게 반응했고 그런 상황을 원하지 않았다고 본다"고 말했습니다.

빅터 차 석좌는 러시아 변수를 짚었습니다. 차 석좌는 "한국이 이번 일에 그토록 화를 낸 이유 중 일부는 한국 역시 러시아에 대한 전략을 가지고 있기 때문"이라며 "한국은 우크라이나에 간접적으로 물자를 공급해 왔지만 동시에 언젠가는 러시아에서 사업을 재개하고 상트페테르부르크에 있는 공장들을 다시 열 가능성도 염두에 두고 있다"고 진단했습니다.

또 호르무즈 해협 원유 의존도를 줄이려면 중앙아시아와 흑해를 거치는 대체 경로도 필요하다면서, 한국 정부는 러시아와 원만한 관계를 유지해야 한다는 분석을 내놨습니다.

전문가들은 젤렌스키 대통령이 왜 북한군 포로 이송 사실을 공개했는지에 대해서도 견해를 밝혔습니다.

챈렛-에이버리 선임국장은 젤렌스키 대통령이 한국 내 정치 상황을 잘 몰랐을 것이라고 봤고, 차 석좌도 같은 견해를 밝혔습니다.

다만 차 석좌는 젤렌스키 대통령 입장에선 "북한을 겨냥한 일종의 심리전이자 북한에 어떤 방식으로든 대가를 치르게 하고, 자신의 편에 설 동맹국들을 결집하려는 목적에서 포로 송환을 공개했을 것”이라고 분석했습니다.

한편 북한이 이 문제에 대해 침묵하고 있는데 대해 사일러 전 정보관은 포로들의 한국행 선택은 북한의 영웅 서사와 모순되기 때문이라고 진단했습니다.



그러면서 "이 문제를 오래 끌수록 북한은 어떤 방식으로든 대응해야 한다는 압박을 더 느낄 수 있다"면서 "앞으로 며칠 안에 해결되지 않는다면 북한이 뭔가 발언할 가능성이 더 커지고 그러면 이 대통령에게는 국내적으로 또 하나의 정치적 손실이 될 것"이라고 전망했습니다.

VOA 뉴스