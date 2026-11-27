미군은 지난 7월 중순 재개된 이란 항구와 석유 터미널에 대한 미국의 해상 봉쇄를 위반하려던 상선을 오만만에서 무력화했다고 밝혔습니다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 27일 발표한 글에서, 이란 남부 항구도시 반다르 아바스에서 출항한 팔라우 선적의 화물선 ‘M/V 퍼시픽 아처’호 선원들이 미군의 거듭된 경고를 무시했다고 밝혔습니다.

중부사령부는 26일 발생한 이번 사건과 관련해, 해당 선박이 역내 해역을 통과하려 하자 미군 항공기가 정밀 유도탄을 발사해 화물선 선미를 타격했다고 밝혔습니다.

중부사령부는 성명에서 “이 타격으로 선박의 추진 장치가 작동하지 않게 됐으며, 민간인 선원들은 다치지 않았다”고 밝혔습니다. 중부사령부는 선박을 타격하는 장면이 담긴 영상도 공개했습니다.

지난여름 해상 봉쇄가 재개된 이후 미군이 선박을 무력화한 것은 이번이 여섯 번째이며, 지금까지 모두 선박 158척의 항로가 변경됐습니다.

이란은 이 봉쇄를 자국에 대한 침략 행위라고 비난하며, 미국에 제시한 7개 항목의 제안에 봉쇄 해제를 포함했습니다. 이란은 호르무즈 해협 재개방과 핵 프로그램 협상 개시를 조건으로 내걸었지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 제안을 미국의 수용 기준에 부합하지 않는다고 밝혔습니다.

미국 행정부는 이 봉쇄가 이란의 석유 수입원을 차단하고, 이란이 호르무즈 해협을 상업용 선박에 개방하는 한편, 핵 프로그램과 관련해 미국과 합의하도록 압박하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

중부사령부는 “오만만에서 운항하고 호르무즈 해협에 진입하는 모든 선원은 중부사령부 병력이 발령하는 해상 봉쇄 경고를 준수할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.

VOA뉴스