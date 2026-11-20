도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 이란에 대한 대응 방안을 열어두고 있으며, 추가 군사 공격을 새해까지 미룰 수도 있음을 시사했습니다.

트럼프 대통령은 아시아 순방을 마치고 돌아오는 길에 대통령 전용기(Air Force One) 기내에서 진행된 로이터 통신과의 인터뷰에서 추가 공격 가능성에 관한 질문을 받자 “새해가 시작된 뒤에 그 문제에 관해 이야기하겠다”고 답했습니다.

이어 “우리에겐 시간이 있다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 지난 10월 8일 “생산적인 논의”를 이유로 미국이 11월 3일 중간선거 전까지는 이란을 공격하지 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 또 선거 결과가 이란에 대한 추가 군사 행동 가능성에 관한 자신의 결정에 “아무런 영향도 미치지 않을 것”이라고 밝히기도 했습니다.

트럼프 대통령은 이란 정권이 핵무기를 확보하는 것을 막겠다고 거듭 공언해 왔습니다.

미국과 영국, 프랑스, 독일은 이란에 국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 지난해 군사 공격으로 피해를 입은 이란 핵시설을 다시 방문할 수 있도록 허용할 것을 촉구했습니다.

이른바 ‘쿼드(Quad)’로 불리는 4개국은 18일 IAEA 이사회에 전달하고 19일 공개된 성명에서 “우리는 이란이 지체 없이 IAEA와 협력해 이란 내 사찰을 전면 재개하는 데 필요한 기술적 조치를 이행할 것을 촉구한다”고 밝혔습니다.

성명은 “여기에는 영향을 받은 핵시설과 핵물질에 관한 요청된 정보를 제공하고, 모든 핵시설에서 IAEA의 검증 활동을 지원하는 것도 포함된다”고 밝혔습니다.

라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 18일, 이란이 사찰단과 협력해 현장 검증을 실시하지 않고 있기 때문에, 이란이 신고한 핵물질이 여전히 평화적 목적으로 사용되고 있는지 확인할 수 없다고 말했습니다.

이에 대해 유엔 주재 이란 대표부는 19일 성명을 통해 IAEA의 사찰 요청을 거부하며, IAEA가 수집한 정보가 이란의 핵 안전 보장 노력에는 도움이 될 수도 있겠지만, 동시에 향후 이란을 겨냥한 공격에 “분명히” 이용될 것이라고 주장했습니다.

이란 대표부는 성명에서 “국가 안보를 희생하면서까지 무조건적인 협력을 해야 할 국제적 의무는 없다”고 밝혔습니다.

쿼드 국가들은 어떤 국가도 핵확산금지조약 안전조치 협정의 이행을 일방적으로 중단할 수 없다며, 그런 조치는 IAEA의 책임을 훼손할 것이라고 경고했습니다.

쿼드 측은 “이러한 조치들은 구체적이고 실현 가능하며, 이란이 그렇게 하기로 결정한다면 신속하게 이행될 수 있다”고 밝혔습니다.

이어 “이란이 이 기회를 포착해 방향을 바꾸며, 자국의 핵 프로그램을 둘러싼 국제사회의 오랜 우려를 해소할지는 이란에 달려 있다”고 강조했습니다.

VOA뉴스