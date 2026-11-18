마코 루비오 미국 국무장관은 이란이 ‘더티밤(dirty bomb)’이나 화학무기를 이용해 미국 행정부 고위 당국자들을 공격할 계획을 세우고 있다는 보도와 관련해 워싱턴에 임박한 위협은 없다고 생각한다고 밝혔습니다.

앞서 미국 CNN방송은 미국 정보 당국자들을 인용해 이란이 이 같은 공격 계획을 마련하고 있다고 보도한 바 있습니다.

루비오 장관은 18일 필리핀 마닐라에서 기자들에게 “미국은 자국과 국민에게 해를 끼치려는 세력을 항상 경계하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “매일 다양한 위협 정보가 접수되지만, 그중 대다수는 신빙성이 없다”고 설명했습니다.

워싱턴에 대한 임박한 공격 가능성을 우려하느냐는 질문에는 “그렇지 않다”며, “임박한 위협은 없다고 생각한다”고 말했습니다.

다만 이란 정권과 국제 테러 조직들이 미국에 해를 끼치겠다는 의사를 지속적으로 밝혀 왔다고 지적했습니다.

루비오 장관은 해당 보도에 대해서는 “누가 이런 정보를 언론에 흘리는지 모르겠지만, 그런 사람들은 허풍쟁이거나 거짓말쟁이”라고 말했습니다.

CNN이 인용한 익명의 당국자들은 이란의 공격 계획이 임박한 공격을 의미하는 것이 아니라, 선택지를 마련하는 차원이라고 설명했습니다. 또 이란이 공격을 실행할 인력을 현지에 확보했는지는 불분명하다고 밝혔습니다.

VOA는 해당 보도의 내용을 독자적으로 확인하지 못했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 같은 보도와 관련해 17일, 이란이 워싱턴을 공격한다면 “어떤 나라도 이전에 치른 적이 없는 대가를 치르게 될 것”이라고 경고했습니다.

한편, 압바스 아락치 이란 외무장관은 자국이 워싱턴 공격을 계획하고 있다는 보도를 “쓰레기 같은 주장”이라고 일축했습니다.

VOA뉴스